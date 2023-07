A Anthology anuncia ferramentas de construção de cursos alimentados por IA, novos recursos do Student Success no Blackboard Learn

Novas ferramentas de acompanhamento de progresso, acessibilidade e construção de cursos simplificam os processos críticos para os instrutores e proporcionam dados cruciais para desbloquear o sucesso do aluno

BOCA RATON, Flórida, 18 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Anthology, fornecedora líder de soluções educacionais que dão apoio a todo o ciclo de vida do aluno, anunciou uma série de novos recursos alimentados por Inteligência Artificial (IA), concebidos para ajudar os instrutores a criar experiências de aprendizagem mais envolventes de forma mais rápida, e a fornecer uma visão granular e fácil para a ação sobre o progresso dos alunos. As novas capacidades (Accessibility Checker powered by Anthology Ally, Holistic Student Overview, Progress Tracking e ferramentas para construção de cursos) são inovações cruciais destinadas a melhorar o sucesso e a retenção dos alunos, e são o resultado de um investimento significativo no desenvolvimento de produto do Learn e na experiência do usuário.

"Desde o início, nossa equipe vem construindo um Sistema de Gerenciamento de Aprendizado que, como parte de um ecossistema Anthology mais amplo, proporciona experiências significativas e baseadas em dados que impulsionam o sucesso dos alunos", disse Jim Milton, Presidente e CEO da Anthology. "Este anúncio é o próximo passo nessa jornada, com recursos que simplificam e agilizam os processos do instrutor, ao mesmo tempo em que conectam dados do LMS e de toda a instituição para oferecer insigths inéditos".

Demonstrando o compromisso da empresa com o uso ético e responsável da IA guiado pelo Confiável Framework de IA da Anthology, desenvolvido em colaboração com instituições da Anthology, os novos recursos de criação de cursos no Blackboard Learn são concebidos para proporcionar inspiração aos instrutores e projetistas instrucionais à medida que desenvolvem seus cursos, e permitem que eles criem experiências de aprendizado mais envolventes mais rapidamente. As ferramentas, que estão integradas de forma perfeita aos fluxos de trabalho do Blackboard Learn, podem sugerir uma possível estrutura de curso alinhada com seus resultados de aprendizagem, gerar imagens, sugerir perguntas de teste e rubricas de classificação e direcionar para uma avaliação mais autêntica. As capacidades são do tipo "opt-in" e o instrutor está sempre no controle do conteúdo gerado.

"Tradicionalmente, o LMS tem sido um ambiente estático, focado na gestão do processo de aprendizagem", disse JD White, Diretor de Produtos da Anthology. "Com esses novos recursos alimentados por IA, estamos mudando o âmago da equação, oferecendo uma experiência que pode inspirar profundamente o processo pedagógico. Isso significa que os instrutores podem criar cursos mais envolventes, mais rapidamente".

Além dos recursos de IA, o Progress Tracking oferece uma visão fácil de agir e mais granular sobre o desempenho, o envolvimento e o progresso de um aluno em um curso, capacitando os instrutores a entenderem melhor o envolvimento do aluno e a identificar e contatar rapidamente qualquer aluno que precise de ajuda. Junto com o Holistic Student Overview – uma imagem abrangente do desempenho de um aluno – o Blackboard Learn proporciona um nível de insight até agora inédito sobre a jornada de um aluno.

Todas as instituições que usam o Blackboard Learn Ultra também ganharão uma ferramenta de revisão de conteúdo digital – a Accessibility Checker powered by Anthology Ally. A ferramenta analisa e sinaliza para os instrutores o conteúdo do curso com problemas de acessibilidade, permitindo que eles corrijam rapidamente problemas como a falta de texto alternativo para imagens.

A Anthology também lançou uma nova solução de adoção digital, a Anthology Adopt powered by Pendo, para oferecer às instituições informações valiosas e permitir que os administradores liberem mensagens no aplicativo para orientar os usuários sobre recursos e funcionalidades, a fim de melhorar sua experiência geral e ajudar a impulsionar e escalar a adoção.

As instituições continuam a escolher os benefícios poderosos do Blackboard Learn Ultra. O número de cursos ministrados no Learn Ultra aumentou 50% desde junho de 2022 e a aceitação está aumentando a um ritmo acelerado em 2023. Nunca foi tão fácil fazer a transição para o Learn Ultra, com novas ferramentas como o Ultra Adoption Toolkit e a conversão de cursos em massa. As ferramentas de planejamento, gerenciamento de mudanças e conversão, construídas em parceria com as instituições usuárias do Blackboard Learn, seus instrutores e usuários finais, estão impulsionando um processo de conversão mais rápido e eficiente, e também podem ser utilizadas por clientes que migram de outros LMSs.

As ferramentas alimentadas por IA estão programadas para entrar em ambientes de teste para clientes do Blackboard Learn Ultra em agosto e planejadas para entrar em produção em setembro. Os recursos estão incluídos para todos os clientes do Learn que optam por torná-los disponíveis. O Accessibility Checker powered by Anthology Ally, o Progress Tracking e o Holistic Student Overview agora estão disponíveis para as instituições usuárias do Learn Ultra em todo o mundo.

A Anthology oferece o maior ecossistema EdTech em escala global para educação, dando apoio a mais de 150 milhões de usuários em 80 países.

