A Anthology estreia o Student Success, Career and Skill Alignment nas Intelligent Experiences

Um ano após anunciar a visão iX, a Anthology oferece insights personalizados e guiados em soluções selecionadas e anuncia os próximos passos para uma integração mais ampla do ecossistema

BOCA RATON, Fla., 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Anthology, fornecedora líder de soluções educacionais que dão apoio a todo o ciclo de vida do aluno, apresentou hoje o próximo capítulo da Intelligent Experiences (iX), oferecendo um alinhamento incomparável de dados em sistemas historicamente isolados, com o intuito de fornecer insights personalizados e acionáveis para alunos e instrutores. A estratégia, detalhada na Anthology Together, a conferência anual da empresa, apresentou duas das Intelligent Experiences criadas para ajudar os alunos a alinharem seus cursos às habilidades necessárias para competir pela carreira desejada por eles e fornecer acompanhamento de progresso em tempo real para orientadores que precisam lidar simultaneamente com centenas de alunos.

"Nós sabemos que os dados têm o poder de mudar tudo nas instituições, mas muitas vezes a resposta vem na forma de integrações complexas, longas em promessas e curtas em insights", disse Jim Milton, Presidente e CEO da Anthology. "Hoje, o próximo capítulo das Intelligent Experiences é construir insights acionáveis diretamente no ecossistema da Anthology, proporcionando uma experiência personalizada concebida para gerar resultados bem-sucedidos exatamente onde e quando os alunos, instrutores e funcionários precisarem".

Uma pesquisa recente da Anthology constatou que quase 40% dos alunos levavam em conta encontrar um emprego após a formatura durante a escolha e matrícula em um programa de estudo. Com o objetivo de garantir que os alunos selecionem cursos de forma a adquirir as habilidades necessárias para atingir seus objetivos de carreira e competir no cenário econômico em evolução, os dados agora fluem entre a ferramenta de mercado de trabalho da Anthology, a Occupation Insight, a ferramenta de habilidades da Anthology, a Anthology Milestone e o sistema de informações do aluno, o Anthology Student. O resultado é um processo de registro nos cursos que está embebido em dados de carreira e habilidades de forma a manter os alunos no caminho certo para ganhar as habilidades necessárias para um trabalho em seu campo desejado, ou explorar como as habilidades que eles obtiveram correspondem a outras carreiras.

"A força motivadora atual para muitos alunos é garantir uma carreira gratificante em seu campo de escolha", disse JD White, Diretor de Produtos da Anthology. "Com as Intelligent Experiences, os alunos podem seguir um caminho claro e baseado em habilidades ao longo de sua jornada acadêmica para alcançar esse resultado".

Frequentemente, as instituições têm dados que poderiam fornecer informações valiosas para o sucesso ou retenção dos alunos e que permanecem isolados, nunca chegando a atingir as pessoas que importam. A segunda Intelligent Experience anunciada no Anthology Together conecta os dados do Progress Tracking no Blackboard Learn ao módulo de aconselhamento dentro da ferramenta de engajamento de ciclo de vida e CRM da Anthology, o Anthology Reach. Os orientadores obtêm dados robustos e fáceis de avaliar sobre o engajamento dos alunos, como a taxa de participação de um aluno em comparação com os colegas e as previsões de desempenho no curso. A ferramenta preditiva permite que os orientadores intervenham mais cedo, quando ainda há tempo para guiar os alunos de volta nos trilhos.

"Os orientadores estão se desdobrando entre potencialmente centenas de alunos, uma responsabilidade que torna o acompanhamento personalizado do progresso e a intervenção uma tarefa hercúlea", disse White. "Ao conectar dados do Blackboard Learn e do Anthology Reach, nós estamos construindo uma ferramenta de intervenção precoce mais poderosa para os orientadores, que lhes permite identificar rapidamente os alunos em risco para cercá-los com o apoio de que precisam, o mais cedo possível".

A Intelligent Experience que engloba o Anthology Occupation Insight, o Anthology Milestone e o Anthology Student já está disponível agora, enquanto a Intelligent Experience do Blackboard Learn e do Anthology Reach tem o lançamento planejado para a primavera de 2023. A Anthology continuará a aumentar o iX como um ecossistema maior, e oferecerá uma plataforma para as instituições analisarem seu conjunto integrado de dados.

A Anthology oferece o maior ecossistema EdTech em escala global para educação, dando apoio a mais de 150 milhões de usuários em 80 países.

