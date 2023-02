A aprovação da integração entre Viva e Avianca não deve sofrer distrações do que é realmente importante: preservar a Viva e seu modelo de baixo custo no mercado

MEDELLIN, Colômbia, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em resposta ao comunicado emitido pela Latam sobre seu interesse em adquirir 100% das ações da Viva, aCastlesouth Limited, como detentora dos direitos de voto da Fast Colombia S.A.S., a operadora da Viva na Colômbia, esclarece sua posição:

Na terça-feira, 14 de fevereiro, e em circunstâncias semelhantes às da JetSmart na semana anterior, a Latam comunicou seu interesse em iniciar negociações para adquirir 100% das ações da Viva, mas reiteramos que, até o momento, nenhuma dessas duas companhias aéreas apresentou uma oferta.

Qualquer negociação com a Latam, JetSmart ou qualquer outro terceiro levaria um tempo considerável sem que houvesse sequer a certeza de que uma transação poderia ser acordada e, mesmo que pudesse ser acordada, estaria então sujeita a um período de espera adicional para obter as autorizações regulatórias aplicáveis, tempo que a Viva não tem se quiser permanecer no mercado.

A Castlesouth Limited insta o governo colombiano a emitir uma decisão aprovando a integração da Viva com a Avianca. Os interesses demonstrados na Viva por essas outras companhias aéreas concorrentes não devem ser uma distração para o processo de aprovação do governo ou para a opinião pública.

A Viva enfrenta um momento crítico em que precisa, como foi dito em várias ocasiões, de uma rápida resposta da Aerocivil aprovando seu pedido de integração com a Avianca, uma vez que esta é a única maneira possível para a Viva ter acesso a financiamento externo que lhe permitirá continuar suas operações.

