A Assistente de Viagem, gigante do segmento de comparação e distribuição de seguro viagem no Brasil, iniciará operações no Chile e Argentina

O investimento total previsto até 2021 será da ordem de US$ 5 milhões de dólares. Esse é o montante necessário para que a empresa possa oferecer aos seus clientes o que há de melhor em assistência médica hospitalar Internacional.

Mas também os serviços de repatriação, seguro bagagem, assistência odontológica, entre outros procedimentos 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, de acordo com as especificidades de cada um desses países.

Argentinos e chilenos agora também poderão fazer as suas cotações e comparações de preços de seguros de forma 100% online, bastando apenas clicar no botão "cotar"/ comprar", preencher um formulário e clicar em "cotação".

Feito isso, o site exibirá uma lista com diversos planos, preços e coberturas. Caso algum deles se encaixe em seu perfil, bastará apenas clicar em "comprar", escolher a forma de pagamento e clicar em "finalizar compra".

O próximo passo será a confirmação de um link enviado por e-mail com toda a documentação que será disponibilizada: Manual de Utilização, Bilhete do Seguro (Voucher), Certificado da Apólice e Condições Gerais do Contrato.

Os diferenciais da empresa

E um diferencial da empresa são os acordos com as seguradoras, que fornecem planos exclusivos e customizados para todos os clientes da empresa, e ainda por um preço sem concorrente no mercado.

Em operação na Argentina e Chile, a Assistente de Viagem também oferecerá o "Seguro para Mochileiros". Aqui o objetivo, de acordo com representantes da empresa, é atender a indivíduos aventureiros, praticantes de esportes radicais ou que viajem sozinhos.

A apólice cobre todas as despesas médicas, inclusive para acidentes graves, intoxicação por alimentos, entre outros imprevistos que são bastante comuns na rotina de indivíduos que viajam nessas condições.

E, para completar, a empresa também lançou recentemente o seu "App Assistente de Viagem". Um aplicativo que tem como objetivo facilitar o acesso do cliente à sua apólice de seguros, fazer conversão de moedas, realizar traduções de textos e fazer o seu próprio checklist.

Tudo isso por meio de um aplicativo que utiliza o sistema operacional Android 4.4 (ou superior) e IOS, nos idiomas inglês e local, entre outras características exigidas de um aplicativo de viagens.

Confira o site em Espanhol: https://asistentedeviaje.net/

A realidade atual do mercado de seguro viagem

O primeiro trimestre de 2019 marcou um aumento no número de contratações de seguro viagem no país em torno de 19,2%.

Os dados são da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada), que ainda revelou que as causas desse aumento estão relacionadas com um maior senso de responsabilidade dos indivíduos, a desistência da contratação de seguros de vida e com a percepção de violência que hoje parece não escolher suas vítimas.

Uma outra razão para esse aumento diz respeito aos preços dos serviços de saúde fora do Brasil. Hoje já se sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, uma simples cirurgia de apêndice poderá custar até US$ 50.000,00 dólares, enquanto uma consulta médica dificilmente será inferior a US$ 500 dólares.

E a coisa não fica só nisso. Exames simples, fratura de um membro, acidentes de carro, entre outros eventos que no Brasil podem ser resolvidos por meio do SUS, em uma viagem à Europa podem fazer com que esse evento transforme-se em uma verdadeira dor de cabeça.

Já com relação à procura por seguros dentro do território brasileiro, os números apontam um crescimento de 63% nesse primeiro trimestres de 2019 em relação ao mesmo período de 2018.

Números que fizeram com que as agências e comparadoras ampliassem, consideravelmente, o leque de opções de coberturas que se adequem a variados tipos de perfis e condições financeiras.

E muito em função, também, da adesão em massa de diversos países europeus ao Tratado de Schengen; um documento que torna obrigatória a contratação de uma apólice no valor mínimo de 30 mil euros para o livre trânsito de indivíduos no território dos países que fazem parte do acordo.

Sobre a empresa

A Assistente de Viagem em uma empresa comparadora de seguros de viagem responsável por fazer a intermediação entre clientes e agências. Ela faz cotação de preços, exibe os planos disponibilizados por cada seguradora, e, com isso, facilita a vida de quem pretende viajar.

Além disso, ela é ligada à Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), a principal representante das agências de viagens brasileiras, criada em 28 de dezembro de 1953 para ser uma espécie de reguladora dessa atividade no país.

Ainda sobre a empresa, cabe ressaltar o fato de que ela está em atividade desde o ano de 2011, atuando no segmento de Seguro Viagem Internacional e Nacional, com assistência 24h, em uma intermediação que faz por meio da comparação e cotação de preços de diversas seguradoras do Brasil e do mundo.

Conforme explicou os representantes da agência, o seu objetivo é ser mais do que uma geradora de negócios para a obtenção de lucros.

É ajudar os seus clientes a realizarem a "viagem dos sonhos", por meio do que há de mais moderno em Inteligência Artificial para a comparação de preços, escolha de planos, análise de roteiros, entre outros procedimentos que são feitos de forma 100% online.

E, por fim, quanto à responsabilidade social da empresa, ela faz questão de ressaltar a parceria com o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), para o qual transfere parte da sua renda no negócio de seguros de viagem, e com isso ajuda a ao menos minimizar um transtorno que afeta cerca de 12.000 crianças e adolescentes em todo o Brasil.

