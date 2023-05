A Atlantic Nickel continua apresentando um forte desempenho operacional e financeiro no primeiro trimestre de 2023

LONDRES, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Atlantic Nickel ("Atlantic Nickel" ou a "Empresa") e a Appian Capital Advisory LLP ("Appian") têm o prazer de anunciar um forte desempenho operacional e financeiro no primeiro trimestre de 2023 na mina de sulfeto de níquel de Santa Rita ("Mina de Santa Rita" ou a "Mina") da Empresa localizada na Bahia, Brasil. Isso ocorre após um ano recorde para a Mina de Santa Rita em 2022 e contribui para seu histórico crescente de desempenho maduro, consistente e aprimorado.

A Mina de Santa Rita é uma das poucas minas de sulfeto de níquel de longa duração em operação no mundo, com 34 anos de vida útil, produzindo entre 20 e 35 ktpa de concentrado de NiEq. Com base em um relatório técnico NI 43-101 de 2021, a mina opera a céu aberto por pelo menos mais 8 anos com um NPV8 de US$ 570 milhões, e está fazendo a transição para uma operação de escavação subterrânea para mais 27 anos com um NPV8 de US$ 812 milhões. Espera-se que as despesas de capital para a operação subterrânea sejam totalmente financiadas pelo fluxo de caixa operacional.

Destaques de desempenho da Atlantic Nickel no primeiro trimestre de 2023

O desempenho de ESG e segurança continua liderando o setor com uma taxa de frequência de acidentes com afastamento de 0,18 nos últimos 12 meses.

O EBITDA ajustado foi de US$ 51,2 milhões ( US$ 60,7 milhões no primeiro trimestre de 2022) com uma receita de US$ 76,3 milhões ( US$ 79,8 milhões no primeiro trimestre de 2022)

milhões ( milhões no primeiro trimestre de 2022) com uma receita de milhões ( milhões no primeiro trimestre de 2022) Produção de 28,7 kdmt de concentrado de níquel (28,0 kdmt no primeiro trimestre de 2022) contendo 4,0 KT de níquel (3,9 KT no primeiro trimestre de 2022), além de subprodutos de cobre, cobalto, ouro, platina e paládio

O custo C1 de US $3,37 /lb Ni reflete uma continuação da posição de custo altamente competitiva da Mina de Santa Rita .

/lb Ni reflete uma continuação da posição de custo altamente competitiva da . O programa expandido de cobertura garante preços para o futuro de > US $13,00 /lb em c.60% do níquel a pagar produzido até o final de 2023.

Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brasil, comentou:

"Tenho o prazer de anunciar a continuação do forte desempenho da Atlantic Nickel, que se segue aos resultados recordes em 2022. Sua posição de liderança em termos de custos no setor e o melhor histórico de segurança da categoria continuam sendo um grande diferencial, refletindo a qualidade do ativo e a experiência operacional de nossa equipe. Como uma das principais minas de sulfeto de níquel do mundo, a Mina de Santa Rita está bem posicionada para impulsionar a transição energética, produzindo minerais essenciais e retornos robustos para os investidores".

Desempenho de segurança e ESG.

A Mina de Santa Rita continua tendo uma das operações mais seguras do mundo, com uma taxa média de frequência de acidentes com afastamento de 12 meses ("LTIFR") de 0,18, em linha com o desempenho da Empresa em 2022. Até o final do primeiro trimestre de 2023, a equipe já trabalhou 5,0 milhões de horas de trabalho consecutivas sem nenhum acidente com afastamento. O programa Liderança Visível e Sentida da Atlantic Nickel resultou em mais de 1.034 instâncias de Liderança Visível e Sentida no primeiro trimestre de 2023, com os KPI de segurança incluídos em 100% dos contratos de desempenho. Mais de 38.332 horas de trabalho dedicadas ao treinamento em segurança, saúde e meio ambiente foram concluídas no primeiro trimestre de 2023, o que continua desempenhando um papel fundamental no desempenho de segurança da mina.

A Atlantic Nickel continua melhorando a biodiversidade da Mina de Santa Rita e da área circundante, reflorestando 12,3 hectares de terra no trimestre por meio do plantio de mais de 11.000 mudas.

Atualização operacional

A equipe continuou proporcionando um desempenho operacional consistente no primeiro trimestre de 2023, incluindo:

4,0 kt de concentrado de níquel produzido com subprodutos de cobre, cobalto, ouro e PGM, algo sustentado pelas melhorias no rendimento da planta e pela recuperação de metais

10,7 Mt de material total minerado, um aumento de 47% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo as melhorias na capacidade de produção da Mina de Santa Rita e a sua capacidade de cumprir o seu plano de mineração

e a sua capacidade de cumprir o seu plano de mineração 1,7 Mt de minério processado com recuperação média de NiS de 82,7%, refletindo melhorias de 11,7% e 5,0%, respectivamente, em comparação com o desempenho durante o mesmo período do ano passado

28,7 kdmt de concentrado produzido com uma média de NiS de 13,8%

Apesar do ambiente inflacionário no Brasil, a Empresa conseguiu um custo de C1 de US$ 3,37 /lb, líquido de créditos de subproduto, que é 22% menor do que os US$ 4,34 /lb alcançados durante o mesmo período do ano passado

Atualização financeira

Durante o primeiro trimestre de 2023, a Atlantic Nickel entregou três remessas de concentrado para seus parceiros, com 27,9 kdmt de concentrado contendo 3,9 kt de níquel pagável, vendido com um preço médio de US$ 10,63/lb Ni. Isso resultou em uma receita de US$ 76,3 milhões, um EBITDA ajustado de US$ 51,2 milhões e uma margem de EBITDA ajustado de 67%.

Desde a data de seu comunicado à imprensa em 31 de janeiro de 2023, a Atlantic Nickel não celebrou nenhum novo contrato a termo não entregável, mas continua bem posicionada para aumentar seu fluxo de caixa durante o restante de 2023 com seus contratos atuais:

5,2 kt, ou 11,6 mlb de níquel a um preço médio futuro de US$ 13,07 /lb

/lb 0,6 kt, ou 1,3mlb de cobre a um preço médio futuro de US$ 4,31 /lb

Progresso na expansão subterrânea

A Atlantic Nickel continua avançando no projeto subterrâneo, tendo investido mais de US$ 17 milhões em 2022 para a execução de um programa de perfuração de 35.000 m, seguidos de US$ 2,8 milhões no primeiro trimestre de 2023, e está avançando nos estudos que serão necessários para declarar uma reserva.

A Empresa está atualmente focada nas atividades finais de um programa hidrogeológico (totalizando 2.236 m) em Santa Rita, que espera concluir nas próximas semanas. A Atlantic Nickel pretende entregar de um estudo de pré-viabilidade no primeiro semestre de 2024, permanecendo no caminho certo para o início do desenvolvimento subterrâneo.

Paralelamente à expansão subterrânea, a exploração da Atlantic Nickel continua, com foco na perfuração e declaração de um recurso em Palestina, o alvo exploratório mais avançado da Empresa. Palestina fica a aproximadamente 25 km de Santa Rita, com fácil acesso à infraestrutura de processamento existente em Santa Rita. A Empresa concluiu a campanha iniciada em 2022 para perfuração de recursos (totalizando 8.494 m) e um programa geotécnico/hidrogeológico (totalizando 1.297 m) durante o trimestre.

Sobre a Appian

A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos para fundos de capital privado focados em gerar valor de longo prazo que investem exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.

A Appian é uma consultora líder em investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico bem-sucedido de apoio às empresas para atingir suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional global e supervisão de 6.300 funcionários.

A Appian tem uma equipe global de 65 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte, Montreal, Perth, Cidade do México e Dubai.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com, ou encontre-nos no LinkedIn, Twitter ou Instagram.

Sobre a Atlantic Nickel

A Atlantic Nickel é proprietária e exploradora da Mina de Santa Rita, uma mina de sulfeto de níquel-cobre-cobalto a céu aberto localizada na Bahia, Brasil. A Mina de Santa Rita é uma mina a céu aberto onde se planeja fazer a transição para a mineração subterrânea para estender a sua vida útil para 34 anos. A mina se beneficia de US$1 bilhão de investimentos anteriores e tem capacidade de 6,5 Mtpa. Uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo, a Mina de Santa Rita é um ativo de alta qualidade e está no primeiro quartil em termos de custos. É uma das poucas minas de níquel sulfetado restantes no mundo que pode oferecer suprimento adicional para a produção de produtos de níquel de Classe I, portanto pode se beneficiar do alto potencial de crescimento do setor dos veículos elétricos.

FONTE Atlantic Nickel; Appian Capital Advisory LLP

