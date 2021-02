A Atlas Renewable Energy ocupa o primeiro lugar no desenvolvimento de energia limpa para PPAs coorporativos na América Latina, e está entre as dez maiores do mundo

MIAMI, 22 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Conforme apresentado pela Bloomberg NEF 1H 2021, em Perspectivas do Mercado de Energia Corporativo, publicado em 26 de janeiro de 2021, a Atlas Renewable Energy foi classificada em primeiro lugar como desenvolvedora de energia limpa na região em vendas de energia renovável para compradores corporativos da América Latina durante 2020, e ocupou o 6º lugar globalmente, com mais de meio gigawatt contratado por empresas privadas na região.

Este sucesso inclui um marco histórico de contratos de longo prazo de compra de energia (PPA) que a Atlas Renewable Energy fez com a Anglo-American, uma multinacional de recursos naturais que fornecerá energia limpa para suas operações no Brasil a partir do projeto Casablanca, uma planta solar de 359MWp da Atlas Renewable Energy em Minas Gerais. Casablanca é o maior PPA solar bilateral assinado na América Latina até esta data.

De forma semelhante, a Atlas Renewable Energy firmou mais um projeto inovador com a subsidiária brasileira de uma das maiores multinacionais petroquímicas, a Dow Chemical. A energia para esse projeto será proveniente da usina solar Jacaranda da Atlas Renewable Energy e fornecerá energia limpa para as operações da Dow no estado da Bahia, sob uma nova estrutura de negócio que aborda a intermitência solar e fornece uma oferta de energia de 24 horas, trocando o excesso de energia solar durante o dia com outras fontes de energia limpa que podem produzir à noite, fornecendo assim uma carga de energia contínua.

Ambos os projetos se enquadram na estratégia dessas empresas de atingir ambiciosas metas de sustentabilidade, visando reduzir uma quantidade considerável de suas emissões de CO2 e limpar sua matriz energética, uma tendência que está sendo rapidamente adotada e implementada na América Latina por grandes consumidores de energia nos setores de recursos naturais e químicos. E, o que é também muito importante, ambos os projetos são caracterizados de forma única por programas igualmente pioneiros e ambiciosos de engajamento social e comunitário que promovem a diversidade e a inclusão.

"Estamos extremamente orgulhosos com crescimento que a Atlas Renewable Energy tem sido capaz de sustentar de forma consistente nos últimos anos, oferecendo repetidamente soluções energéticas sob medida para nossos clientes. Daqui para frente, nos vemos inovando continuamente nessa área para reduzir a pegada de carbono das empresas e instituições, ao mesmo tempo em que reduzimos sua conta de energia", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy. "O setor privado está cada vez mais consciente da necessidade de operar de forma sustentável. Dessa formal, a aquisição de energia limpa tornou-se essencial para grandes consumidores de energia, e a Atlas pode ajudá-los a encontrar soluções criativas e mais inteligentes para acelerar a adoção de fontes de energia mais limpas".

De acordo com o relatório da Bloomberg NEF, que acompanha as tendências corporativas de energia limpa, a atividade de PPA Corporativo na América Latina em 2020 totalizou 1,5 GW, dos quais 1.047 MW foram adquiridos no Brasil, a maior economia da região e o maior mercado de energia limpa. Os volumes de PPA no Brasil quase dobraram a partir de 2019 e os contratos de energia solar foram responsáveis por quase 80% desse crescimento, impulsionando uma forte tendência em direção à energia solar em nível regional.

Através destes negócios, grandes empresas de mineração e química no Brasil dominaram o cenário de compras corporativas na América Latina em 2020. A mineradora global Anglo American foi a maior empresa de aquisições corporativas, segundo o relatório da Bloomberg, seguida pela subsidiária brasileira da multinacional norte americana Dow Chemical.

Com esta importante conquista, a Atlas Renewable Energy olha para o futuro para continuar fornecendo energia limpa aos grandes consumidores de energia nas Américas, acelerando a transição da região em direção à energia limpa, enquanto promove as melhores práticas e eleva os padrões da indústria.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo nas Américas. O portfólio atual da empresa é de 2,2 GW de projetos contratados em fase de desenvolvimento, construção ou operação, e pretende se expandir acrescentando mais 4 GW nos próximos anos.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy possui uma equipe experiente com o mais longo histórico na indústria de energia solar da América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, fundado pela Actis, um dos principais investidores de capital privado no setor energético. O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados e economias emergentes, utilizando seu comprovado desenvolvimento, comercialização e know-how estruturante para acelerar a transformação em direção à energia limpa. Ao se envolver ativamente com a comunidade e as partes interessadas no centro de sua estratégia de projetos, a empresa trabalha todos os dias para proporcionar um futuro mais limpo.

