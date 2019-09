A Atradius Collections lança a 13o edição do completo Manual Internacional de Cobrança de Dívidas

"Ter conhecimento sobre cobranças amigáveis e fases jurídicas específica sobre o país em torno das cobranças é vital para sobrevivência da economia global. " diz Rudi de Greve, Diretor de Operações Globais da Atradius Collections.

Desde a sua primeira edição, o Manual Internacional de Cobrança de Dívidas conquistou rapidamente a confiança de empresas em todo o mundo e tornou-se a principal fonte, quando as mesmas precisam de informações sobre cobrança de dívidas no exterior.

De acordo amigáveis - recuperação de dívidas mantendo relações comerciais - a processos judiciais – usando lei e a legislação local para recuperar dívidas incobráveis, o Manual Internacional de Cobrança de Dívidas fornece informações valiosas e experiência profissional.

Com a última edição do Manual Internacional de Cobrança de Dívidas, empresas podem agora tomar melhores decisões quando se trata de cobrança de recebíveis de seus clientes ao redor do mundo.

Obtenha sua própria cópia da 13º edição do Manual Internacional de Cobrança de Dívidas em: https://atradiuscollections.com/br/publica%C3%A7%C3%B5es/manual-de-cobran%C3%A7a-de-d%C3%ADvida-internacional.html

Sobre Atradius Collections

Com presença em 33 países, a Atradius Collections fornece serviços de cobrança de dívidas em 96% dos países do mundo. A sua ampla variedade de serviços, que vão desde cobrança amigável até cobrança jurídica e terceirização das contas a receber, ajudando empresas ao redor do mundo a recuperar faturas não pagas. A Atradius Collections faz parte do Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), uma das principais seguradoras de crédito na Espanha e no mundo.

