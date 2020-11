A avaliação de ESG da Shanghai Electric feita pela MSCI é atualizada para BB, destacando suas contínuas melhorias no desenvolvimento de ESG

XANGAI, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (a "Empresa") (SEHK: 02727, SSE: 601727), fabricante e fornecedora líder mundial de equipamentos de geração de energia elétrica, equipamentos industriais e serviços de integração, recebeu uma atualização para BB em sua avaliação de ESG feita pela MSCI, conforme a Empresa vem se esforçando para o avanço de suas novas soluções de energia e gestão da força de trabalho.

A Shanghai Electric está se concentrando no desenvolvimento de sua estratégia de ESG, que se refere aos fatores ambientais, sociais e de governança corporativa para avaliar a sustentabilidade de uma empresa e o impacto do investimento na sociedade. No ano passado, a Empresa estabeleceu um comitê de gestão de ESG para priorizar as medidas de ESG entre a sua estratégia geral, e incluiu o comitê em sua estrutura de governança corporativa.

A atitude da MSCI de elevar a avaliação de ESG da Shanghai Electric para BB reflete o valor da proteção ambiental e o engajamento de longo prazo na área de energia limpa renovável da empresa. Devido ao seu envolvimento em energia renovável, além de armazenamento de energia e grades inteligentes, a Empresa está "bem posicionada para ser beneficiada com a mudança da China para reforçar a energia limpa e com baixo carbono como parte dos seus esforços para limitar as emissões de carbono até 2030," conforme mencionado no relatório de avaliação da MSCI.

Os resultados intermediários da Shanghai Electric reforçaram esses esforços no desenvolvimento de ESG. Na primeira metade do ano, a empresa recebeu um aumento de 40,75% em relação ao mesmo período do ano passado nos pedidos combinados de equipamentos de energia, serviços de integração e equipamentos industriais. Na área de equipamentos de energia, seus pedidos de equipamentos de energia eólica aumentaram em 505,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

A MSCI fez uma avaliação positiva da área de tecnologia limpa da Shanghai Electric. A MSCI afirmou em seu relatório que a Empresa teve oportunidades de participar de mercados de tecnologia limpa principalmente devido ao seu envolvimento em tecnologias avançadas de energia nuclear; usinas termoelétricas supercríticas a carvão; geradores de energia elétrica em ciclo combinado de gaseificação integrada (IGCC); equipamentos para geração de energia eólica e solar; grades inteligentes, além de tratamento de águas residuais.

Para garantir a produção estável e de qualidade, além da saúde física e mental de seus funcionários, a Shanghai Electric desenvolveu um sólido sistema de gerenciamento da força de trabalho. Foram organizadas acomodações para os funcionários no exterior, que oferecem a eles lugares seguros para trabalhar com eficiência e ter o descanso necessário em meio à pandemia de COVID-19.

A Shanghai Electric também valoriza a segurança dos seus funcionários. Desde janeiro deste ano, a Empresa vem trabalhando com parceiros locais para estabelecer uma equipe especializada em prevenção e controle do vírus para proteger os funcionários enquanto eles trabalham no local, como por exemplo, profissionais contratados localmente em Dubai e Bangladesh para receber folhas de informações e manuais de orientações tanto em inglês quanto em árabe com treinamento em segurança no local.

A MSCI indicou no relatório que a Shanghai Electric apresenta "menos probabilidade de experienciar interrupções no fluxo de trabalho devido à falta de descanso dos funcionários ou redução na produtividade devido à insatisfação com o trabalho."

Enquanto isso, a Shanghai Electric está se esforçando para priorizar sua reforma de digitalização. "Estamos moldando e realizando ativamente nossas reformas internas de digitalização e inteligência conforme nos esforçamos para atender os padrões definidos por nossos colegas internacionais," disse Cheng Yan, diretor executivo e diretor geral da Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd.

As conquistas mais recentes da empresa em digitalização incluem a atualização da sua plataforma SEunicloud, que ganhou o primeiro prêmio do mundo de inteligência industrial na Conferência Mundial de Inteligência Artificial 2020 no início deste ano. Equipada com soluções inteligentes de cadeia de suprimento desenvolvidas para corresponder diretamente a produção da fábrica com as demandas da planta de energia, a plataforma foi estabelecida para possibilitar a operação inteligente de energia eólica, operação de energia térmica remota, manutenção de máquinas e armazenamento e distribuição de energia.

Com base em todos os seus esforços de sustentabilidade, a Shanghai Electric integrará medidas de ESG na operação da sua empresa para melhorar de forma abrangente suas práticas ambientais, sociais e relacionadas à governança nos próximos anos.

