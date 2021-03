A AVEVA e a OSIsoft se unem para liberar o potencial de dados para impulsionar o maior desempenho para organizações industriais

Líderes de mercado de software industrial lançam "Performance Intelligence" para criar liderança em software industrial e dados

LONDRES e SAN LEANDRO, Califónia, 22 de março de 2021 /PRNewswire/ -- AVEVA, um líder global em engenharia e software industrial, uniu forças com a OSIsoft para atender às crescentes necessidades de gerenciamento de informações de empresas industriais e acelerar sua transformação digital. O portfólio combinado reúne o gerenciamento de dados de classe mundial da OSIsoft com o software industrial líder da AVEVA para disponibilizar Performance Intelligence.

Oferecendo maior agilidade operacional e resiliência, Performance Intelligence conecta informações e inteligência artificial (IA) à percepção humana, para permitir uma tomada de decisões mais rápida e precisa , ajudando as indústrias a impulsionar a sustentabilidade. Ao aliar os recursos confiáveis do sistema PI da OSIsoft com o software industrial líder da AVEVA, Performance Intelligence oferece às pessoas por trás dos processos essenciais os dados ricos e confiáveis que necessárias para medir e compreender melhor todo o ciclo de vida industrial. As áreas nas quais Performance Intelligence provavelmente terá o maior impacto, incluem a produtividade organizacional, a agilidade operacional e a sustentabilidade.

O mercado global de big data e analytics está crescendo exponencialmente e a projeção de valor é de US$ 274 bilhões até 2022. Manter-se à frente da curva requer uma nova compreensão do escopo e da escala das informações industriais para aproveitar esses dados de maneira eficaz. O conhecimento das informações industriais, "from edge to enterprise", reduz os tempos de inatividade, os custos de produção e o consumo de energia, otimizando os recursos e impulsionando a sustentabilidade. Nosso portfólio de software combinado está impulsionando a transformação digital para mais de 20 mil clientes em todo o mundo, eficiência operacional para capacitar pessoas, setores e comunidades.

Craig Hayman, CEO da AVEVA, afirmou: "Juntos, estamos redefinindo as capacidades de software industrial. Por meio de Performance Intelligence, podemos ver mundos de dados de novos ângulos ousados e inspirar uma melhor compreensão das cadeias de valor complexas para impulsionar o desempenho e promover a sustentabilidade. O impacto combinado da AVEVA e da OSIsoft permitirá que nossos clientes gerenciem indústrias complexas de forma mais eficiente. Nossos recursos expandidos elevam o compromisso da AVEVA de oferecer agilidade operacional que transforma oportunidades em valor de negócio para nossos clientes."

Phil Aiken AM, presidente do Grupo AVEVA comentou: "O desempenho e crescimento sustentado da AVEVA estabeleceram as bases que permitem a aquisição de um líder de mercado como a OSIsoft. Nosso portfólio conjunto de ofertas e novos recursos em potencial ajudará a concretizar a estratégia de longo prazo da AVEVA de crescimento e liderança de mercado em software industrial e gerenciamento de informações, acelerando a sólida trajetória de crescimento e continuando a ajudar os clientes em suas jornadas de digitalização."

Também comentando sobre o anúncio de hoje, Jean-Pascal Tricoire, CEO e presidente da Schneider Electric, apoiando o principal acionista e parceiro de aliança da AVEVA, disse: "A união de forças entre AVEVA e OSIsoft cria uma liderança em software industrial e dados. Por meio de seu ecossistema estendido e portfólio mais amplo e aprofundado, a AVEVA oferece um nível aprimorado de eficiência para dar suporte à transformação digital das indústrias. Apoiamos a abordagem agnóstica da AVEVA, trabalhando em colaboração com clientes e parceiros para oferecer soluções integradas que elevam o desempenho e a agilidade operacional."

"Ficamos fascinados com a inovação de nossos clientes, que são as pessoas que operam os setores essenciais de nossa sociedade, que utilizam nossa tecnologia todos os dias para melhorar o desempenho, proteger a saúde e a segurança, manter o foco e fazer o mundo funcionar com mais tranquilidade", disse o fundador da OSIsoft, Dr. - J. Patrick Kennedy. "Eles nos inspiraram a unir forças com a AVEVA para que possamos ampliar nosso escopo e aumentar o valor que podemos agregar ao seu importante trabalho."

"Esta aquisição é um marco importante para a AVEVA, permitindo à nossa equipe contar com a vasta experiência de liderança e expertise do Dr. J Patrick Kennedy. Estamos honrados em continuar a jornada junto com Pat em sua nova função como presidente emérito. Com Performance Intelligence, podemos dizer com convicção que a AVEVA está abrindo o caminho para se tornar o líder em software industrial e dados, o início de um novo capítulo empolgante para o mercado de software industrial", concluiu Hayman.

Sobre a AVEVA

A AVEVA, líder global em software industrial, impulsiona a transformação digital para organizações industriais que gerenciam processos operacionais complexos. Por meio de Performance Intelligence, a AVEVA conecta o poder da informação e da inteligência artificial (IA) com a percepção humana, para permitir uma tomada de decisão mais rápida e precisa, ajudando as indústrias a impulsionar a entrega operacional e a sustentabilidade. Nossa plataforma de dados habilitada por nuvem, combinada com software que abrange projeto, engenharia e operações, desempenho de ativos, monitoramento e soluções de controle, oferece valor comercial comprovado e resultados para mais de 20.000 clientes em todo o mundo, com suporte do maior ecossistema de software industrial, incluindo 5.500 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. A AVEVA está sediada em Cambridge, Reino Unido, com mais de 6.000 funcionários em 90 unidades em mais de 40 países. Para mais detalhes, acesse: www.aveva.com

Copyright © 2021 AVEVA Solutions Limited. Todos os direitos reservados. A AVEVA Solutions Limited é propriedade da AVEVA Group plc. AVEVA, os logotipos da AVEVA e os nomes de produtos da AVEVA são marcas registradas ou marcas registradas da AVEVA Group plc ou de suas subsidiárias no Reino Unido e em outros países. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de suas respectivas empresas.

[email protected]

FONTE AVEVA

SOURCE AVEVA