A Axis Communications apresenta 3 soluções que combinam videomonitoramento IP com a tecnologia analítica para embasar estratégias de marketing em pontos de venda

A boa venda começa pela comunicação com o cliente. As soluções de áudio em rede colaboram para proteger colaboradores, clientes e mercadorias. Além disso, ajudam a criar um ambiente agradável e otimizar as operações - aliando marketing e tecnologia. Em uma loja de departamentos, por exemplo, essa solução pode gerar uma atmosfera de acordo com a área da loja, ou seja, é possível programar músicas, anúncios ou sons ambientes para cada setor. Com isso, consegue-se transformar a visita do cliente em uma experiência sensorial, o primeiro passo para a fidelização.

Conheça o seu público

O AXIS Store Reporter fornece informações sobre os visitantes e o padrão de comportamento na loja. Assim como em um e-commerce, a ferramenta transforma as imagens em estatísticas: tráfego de visitantes, comprimentos de filas e níveis de ocupação ao longo do tempo. Quando se trata de marketing, colabora na tomada de decisões baseada em dados para otimizar a alocação de recursos, promoções, colocação de mercadorias, que tipo de música selecionar, como gerenciar corredores, horário de funcionamento e eficiência operacional.

Com as festas de final de ano se aproximando, a análise permite saber se, nas semanas anteriores às datas comemorativas, por exemplo, há mudança no perfil dos clientes, se os horários de maior movimentação continuam os mesmos, se o comprador passa mais ou menos tempo na loja, quais os departamentos que precisam de reforço no atendimento, entre outros. Assim, a equipe de marketing consegue orientar ações específicas para estes períodos com muito mais respaldo, aplicando o orçamento de maneira assertiva.

Contagem de pessoas

As ferramentas de contagem de pessoas se tornaram essenciais para evitar a lotação de espaços, existência de filas e os problemas de atendimento. Hoje, a tecnologia consegue aferir de maneira autônoma quantos indivíduos estão em uma determinada área em um determinado momento, como se movem, onde estão concentrados e os períodos de ocupação máxima. Essas informações podem ser usadas para fins de planejamento para tomar medidas imediatas e melhorar o serviço proativamente - antes que a primeira reclamação chegue.

Conforme as lojas de departamentos ou shoppings voltarem a receber toda a demanda de clientes que se apoiaram no comércio virtual durante a pandemia, a agilidade e flexibilidade serão fundamentais para o sucesso de vendas. A tecnologia pode ser usada de forma inteligente para melhorar diferentes aspectos da experiência do cliente sem esquecer da segurança. Hoje todas as tendências do comércio varejista apontam para o uso de tecnologia inteligente e conectada para criar uma estratégia disruptiva em termos de marketing para engajar e atrair visitantes.

