A Barings nomeia Mike Freno presidente e CEO

"Mike Freno é um líder forte e renomado, com um histórico de crescimento da lucratividade da empresa e de atendimento de nossos investidores institucionais em todo o mundo", disse Tom. "Ele incorpora os valores e a dedicação da Barings no atendimento de nossos clientes, da nossa empresa e das comunidades. Como novo presidente e CEO da Barings, Mike continuará a desenvolver a Barings como um player global no setor de gestão de ativos".

Com mais de quinze anos na empresa, Mike atuou como um parceiro confiável dos clientes da Barings, ajudando-os a atingir suas metas financeiras de longo prazo. Sua experiência inclui duas décadas no setor de compras, com foco em investimentos em equity e dívida.

"Estou incrivelmente animado e honrado por ter a responsabilidade de liderar um nome tão renomado em serviços financeiros", disse Mike. "Espero colaborar de perto com a nossa equipe global de 1.800 profissionais e continuar a fazer parcerias com nossos clientes para ajudá-los a atingir seus objetivos financeiros de longo prazo."

Desde que se tornou presidente no início de 2020, Mike integrou com sucesso todos os negócios de investimentos da Barings, crédito público e privado, mercado imobiliário e equity especializado, além de operações, tecnologia, gestão de produtos, distribuição e marketing.

Ele ainda fortaleceu a empresa durante um ano de volatilidade e incerteza do mercado, gerenciando uma transformação de vários anos enquanto se manteve focado no longo prazo da Barings e de seus clientes.

"Minha primeira prioridade será interagir virtualmente com nossos clientes e funcionários ao redor do mundo," disse Mike. "Temos uma tremenda força para prosseguirmos para 2021, apesar dos desafios da pandemia. Nossa meta é ser o parceiro mais confiável dos nossos clientes e estamos dobrando nossos esforços para atingir essa meta."

Mike é formado pela Furman University e tem um MBA pela Wake Forest University. Ele mora há muitos anos em Charlotte, Carolina do Norte, e participa ativamente da comunidade.

Tom apoiará a transição do presidente e CEO até o fim de novembro. Tom acrescentou: "Tive a honra de liderar a empresa durante os primeiros quatro anos da Barings, quando desenvolvemos uma empresa de gestão de investimentos global realmente notável. É gratificante ver a Barings operando em uma posição de força conforme Mike assume as rédeas para conduzir nossa ambiciosa estratégia de crescimento e transformação".

Sobre a Barings

A Barings é uma empresa global de gerenciamento de investimentos de mais de 354 bilhões de dólares* que oferece oportunidades diferenciadas e desenvolve portfólios de longo prazo nos mercados de renda fixa públicos e privados, mercado imobiliário e de equity especializado. Com profissionais de investimentos baseados na América do Norte, Europa e região da Ásia-Pacífico, a empresa, uma subsidiária da MassMutual, tem como objetivo atender clientes, comunidades e funcionários, e está comprometida com práticas sustentáveis e investimento responsável. Saiba mais no site www.barings.com.

*Ativos em gerenciamento em 30 de setembro de 2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1327339/Mike_Freno_Barings_CEO.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/722786/Barings_Logo.jpg

FONTE Barings

Related Links

www.barings.com



SOURCE Barings