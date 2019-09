A Barry Callebaut libera todo o potencial do fruto do cacau para uma categoria de alimentos e bebidas para as próximas gerações

Enquanto geralmente 70% do fruto é descartado como resíduo, a 'Cacaofruit Experiences' literalmente libera todo o potencial do fruto do cacau, pois estes produtos utilizam a fruta inteira: seus grãos, sua casca rica em nutrientes, sua polpa e suco fresco e frutado. Isto resulta em uma variedade de ingredientes de alta qualidade que podem ser usados de diversos modos: em sucos, batidas, sobremesas geladas, produtos de confeitaria e pastelaria, petiscos, e claro, chocolate.

As gerações Y e Z realmente estão decididos a levar uma vida mais feliz e saudável, em simbiose com o mundo que os cerca. Querem alimentos e bebidas saborosos e nutritivos para eles e que sejam também bons para o planeta e seus habitantes. A 'Cacaofruit Experiences' satisfaz esta necessidade: oferece um sabor fresco e frutado, além da riqueza em nutrientes como fibras, proteína e magnésio. Ao mesmo tempo, são melhores para o planeta e seu ambiente pois todo o fruto do cacau é utilizado.

Antoine de Saint-Affrique, o CEO da Barry Callebaut, disse: "A inovação é um dos pilares da nossa estratégia de crescimento. Com o nosso conhecimento inigualável abrimos novos caminhos, libertando o poder total do fruto do cacau, apreciado pelos Maias como 'alimento dos deuses'. Hoje, em sua estreia mundial, lançamos a 'Cacaofruit Experiences'. Estamos ansiosos para começar essa nova jornada com os nossos clientes, ela possibilita a descoberta de uma variedade totalmente nova de aplicações do 'Cacaofruit Experiences' e WholeFruit chocolate."

Lançamento global do 'Cacaofruit Experiences' pela Mondelēz International

SnackFutures , o centro de inovação e empreendimentos da Mondelēz International, a maior companhia de petiscos do mundo, é a primeira companhia a introduzir o 'Cacaofruit Experiences' em um produto de consumo da sua nova marca CaPao. A CaPao tem dois produtos de petiscos de cacau em teste piloto - uma Bola de Smoothie de cacau e Jerky Strips (tiras finas e secas) do fruto de cacau – com lojistas selecionados em Los Angeles, California.

Chocolate WholeFruit para Chefs & artesãos: Feito de cacau 100% puro

'Cacaofruit Experiences' também cobre o mercado de chefs e artesãos com um novo tipo de chocolate: chocolate WholeFruit, um chocolate fresco com cacau 100% puro. A partir de maio de 2020, o chocolate WholeFruit estará disponível em duas variantes: o marcante WholeFruit Bold e o suave e delicioso WholeFruit Velvety. O evento em São Francisco marcou o início de uma jornada de desenvolvimento conjunto com 30 grandes chocolateiros e chefs pasteleiros, dando-lhes a oportunidade de descobrir toda a paleta de sabor e aroma e explorar as aplicações ilimitadas do chocolate WholeFruit.

A pesquisa de mercado confirma o potencial do chocolate WholeFruit

Um estudo quantitativo de consumidores conduzido por uma agência de pesquisa de mercado global independente nos EUA, Reino Unido e China prevê que o WholeFruit é uma proposta de valor vitoriosa.

Pablo Perversi, Diretor de Inovação, Sustentabilidade e Qualidade da Barry Callebaut, acrescentou: "Nossa meta em P&D é desenvolver inovações que se tornem tendências, satisfaçam as necessidades não atendidas dos consumidores e que tenham um ótimo sabor. O chocolate WholeFruit atende todos esses três pontos. Vai de encontro à necessidade da Gerações Y e Z quanto à 'satisfação saudável', assim como o nosso chocolate Ruby, lançado em 2017, que procurou atender ao 'desejo hedonista'. Além disso, aproveitando muito mais do fruto do cacau e desperdiçando muito menos, estamos criando um impacto positivo no planeta e nos seus habitantes também."

Para saber mais sobre este novo tipo de chocolate, visite: www.wholefruitchocolate.com

Sobre o Grupo Barry Callebaut ( www.barry-callebaut.com ):

Com vendas anuais de cerca de CHF 6,9 bilhões (6,0 bilhões de euros / US $ 7,1 bilhões) no ano fiscal de 2017/18, o Grupo Barry Callebaut , com sede em Zurique, é o principal fabricante mundial de produtos de chocolate e cacau de alta qualidade - desde a compra e processamento de cacau para produzir os melhores chocolates, incluindo recheios, decorações e compostos de chocolate. O Grupo administra cerca de 60 fábricas em todo o mundo e emprega uma força de trabalho global diversificada e dedicada, com mais de 11.500 pessoas. O Grupo Barry Callebaut atende a toda a indústria de alimentos, de fabricantes de alimentos industriais a usuários artesanais e profissionais de chocolate, como chocolatiers, confeiteiros, padarias, hotéis, restaurantes ou fornecedores. As duas marcas globais que atendem às necessidades específicas desses clientes Gourmet são Callebaut® e Cacao Barry®. O Grupo Barry Callebaut está comprometido em tornar o chocolate sustentável a norma até 2025 para ajudar a garantir o fornecimento futuro de cacau e melhorar os meios de subsistência dos agricultores. Ela apoia a Cocoa Horizons Foundation em seu objetivo de moldar um futuro sustentável de cacau e chocolate.

