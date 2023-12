A beleza em compartilhar o bem

Empresária especializada no mercado de luxo, Manu Berger, CEO do portal Terapia do Luxo, promove doação de 100 litros de protetor solar em ação de combate ao câncer de pele

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Sobrevivente do câncer de pele, Manu Berger, CEO do portal Terapia do luxo criou o projeto "Sua Pele é um Luxo" dedicado a estimular o debate e a conscientização sobre o assunto. Defensora ativa dos cuidados com a pele, a catarinense radicada em São Paulo está programando uma doação de 100 litros de protetor solar para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa da empresária, consultora e autora de dois livros visa promover a conscientização sobre o câncer de pele, destacando a importância dos cuidados com a proteção solar e a busca pelo diagnóstico precoce.

Vale ressaltar que os cuidados com a pele estão também diretamente relacionados com o segmento de beleza, que é um dos nichos mais tradicionais e conhecidos dentro do mercado de luxo. A consolidação de novas tendências de consumo fez com que a qualidade de vida se tornasse um atributo de grande importância dentro do setor. Afinal de contas, beleza e saúde tem tudo a ver.

E quando o assunto é a relação entre a beleza e a saúde, é natural a conexão com os cuidados com a pele. Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele desempenha uma série de funções essenciais à vida. Por isso, necessita de cuidado e atenção.

Manu foi diagnosticada com melanoma duas vezes, aos 25 e 27 anos e superou a doença. Para ampliar a atenção sobre o tema, através do projeto "Sua Pele é um Luxo", ela promove ações em prol da prevenção e combate da doença. A escolha do mês de dezembro para a ação se deu devido à campanha "Dezembro Laranja", iniciativa criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para promover a prevenção do câncer de pele.

"Tive melanoma duas vezes, e por muito tempo não conseguia falar sobre o tema. Aos poucos, fui me fortalecendo e criei o projeto. Tornei-me embaixadora do melanoma pela Oncoguia, uma das maiores ONGs do país que atende as famílias e os pacientes de câncer de pele, e cada vez mais eu percebia a importância de contar a minha história para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, dos cuidados com a incidência solar, que está cada vez mais forte, e também para desmistificar a doença", ressalta Manu Berger.

Cuidado e conscientização

Entre as organizações beneficiadas com as doações está a "Pimp My Carroça" que atua desde 2012 para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade, aumentando sua renda por meio da arte, sensibilização, tecnologia e participação coletiva. O movimento que possui ramificações em 24 países atende de forma direta mais de 4.400 catadores.

"Além do aspecto prático, da entrega de protetores solares para um público que trabalha diariamente ao ar livre, a ação tem um viés simbólico, de conscientização, para lembrar a população da importância do uso de cremes com fator de proteção solar e, principalmente, para informar sobre a gravidade do câncer de pele", finaliza Manu.

