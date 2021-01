A Belkin International anuncia suas principais mudanças de liderança e organização

"Tenho a honra de liderar a Belkin há 37 anos, e me orgulho muito pelo modo como impactamos a forma como o mundo funciona, vive e joga", disse Chet Pipkin, presidente executivo do Conselho, Belkin International. "Tenho o orgulho de anunciar Steve Malony como meu sucessor e tenho total confiança de que ele levará a Belkin lindamente e efetivamente a um novo ciclo por meio da combinação de habilidades excepcionais da indústria e de liderança que ele possui, bem como de sua profunda experiência operacional."

Enquanto Chet se concentra em suas funções de presidente executivo e do conselho, ele não deixará de atuar de forma ativa e engajada em suas atividades junto à empresa em período integral. Há 15 anos na Belkin International, Steve Malony assume o papel de CEO. Steve Maloy já atuou em diversas funções, nacionais e internacionais, em toda a organização, funções essas que deram a ele uma profunda compreensão do negócio em todo o mundo.

"Mesmo com o desafio de assumir o lugar de grande homem, tenho a honra de assumir o papel de CEO da Belkin", disse Steve Malony, CEO da Belkin International. "Tive o prazer de servir a empresa durante grande parte da minha carreira e a confiança depositada em mim para liderá-la certamente não foi sem propósito. Estou bastante animado para iniciar um novo ciclo com a Belkin com a intenção de liderar com devoção e com uma visão de futuro que seja transparente, positiva e favorável."

Sobre a Belkin

Belkin é uma empresa líder no mercado de acessórios que oferece soluções de energia, proteção, produtividade, conectividade e áudio para uma ampla gama de eletrônicos de consumo e ambientes empresariais. Projetados no Sul da Califórnia e vendidos em mais de 50 países em todo o mundo, os produtos da Belkin conectam as pessoas à tecnologia que elas amam, seja em casa, no trabalho ou em uma nova aventura. Em 2018, a Belkin International (Belkin®, Linksys, Wemo, Phyn) se uniu à Foxconn Interconnect Technology para reforçar sua influência global e tem as pessoas e o planeta em que vivemos como fonte de inspiração.

