A Binomo apresenta o iTrade, um concurso de negociação com prêmios inacreditáveis: seis iPhones 13.

Os participantes podem negociar na Binomo para gerar renda extra e ganhar novos smartphones.

De 16 a 29 de junho a Binomo realizará o concurso iTrade.

SAO PAULO, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O evento acontecerá em duas etapas. A primeira será realizada de 16 a 22 de junho e a segunda, de 23 a 29 de junho. Os vencedores serão selecionados em 23 de junho e 1º de julho, para a primeira e a segunda etapa respectivamente. O concurso iTrade terá um total de 6 (seis) vencedores.

O organizador notificará os vencedores usando os dados de contato fornecidos na conta pessoal na plataforma Binomo.

Todos os usuários que se inscreveram para uma conta em junho estarão automaticamente participando do concurso iTrade.

Para participar do concurso iTrade, os usuários precisam mudar para a conta real na Binomo.

As condições do concurso iTrade são: fazer 15 negociações por dia em uma conta real, sendo que o valor mínimo de cada negociação deve ser de 18 BRL

Fazer 15 negociações todos os dias durante uma semana potencializará suas chances de ganhar um dos iPhones 13.

Os traders podem participar de uma ou das duas etapas ao mesmo tempo para aumentar suas possibilidades.

Você encontra mais informações na página do concurso iTrade.

Leia o regulamento completo da promoção aqui.

Sobre a Binomo

A Binomo foi lançada em 2014 e é uma das principais plataformas de FTT do mundo. O serviço oferece negociação em mais de 70 ativos e uma conta demo para praticar sem riscos e com estratégias prontas para uso. Além disso, a plataforma disponibiliza para os usuários um chat de suporte e mais de 100 artigos na Central de Ajuda. A Binomo tem aplicativos móveis disponíveis em todas as lojas de aplicativos populares.

A Binomo é membro da categoria A da Comissão Financeira, que opera em mais de 130 países e ajuda quase 1 milhão de traders ativos no mercado financeiro todos os dias. Os torneios são a marca registrada da plataforma e mais de 300 eventos são realizados na Binomo anualmente.

Para mais detalhes, visite o site da Binomo.

Aviso: o capital do trader pode estar em risco.

FONTE Binomo

SOURCE Binomo