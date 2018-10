A Bittrex International lançará plataforma de negociação

VALLETTA, Malta, 29 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Bittrex International anunciou que lançará uma plataforma digital de negociação a qual apresentará um processo simplificado de aprovação de token e fornecerá mais opções de negociação para clientes internacionais qualificados. Esta nova plataforma internacional de negociação, a qual anteriormente recebeu a marca Bittrex Malta, dará início a um breve período de avaliação, durante as próximas semanas, para assegurar operações otimizadas para os clientes internacionais.

A principal característica da plataforma da Bittrex International será um processo simplificado de aprovação de token, o qual pode ser finalizado dentro de semanas em vez de meses. Além do novo processo de listagem, os grupos de tokens terão acesso à nossa ampla rede de bolsa de valores parceiras internacionais. A rede de parceiros listará tanto os tokens atuais quanto os novos tokens admitidos na Bittrex.com e na Bittrex International, que estiverem de acordo com seu ambiente regulatório regional. Os grupos de tokens interessados na admissão na Bittrex International encontrarão mais informações sobre o processo de inscrição no endereço: https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001425906.

"Temos o compromisso de sermos uma força impulsionadora na revolução das cadeias de blocos aumentando a adoção dessa inovadora tecnologia em todo o mundo", disse o CEO da Bittrex, Bill Shihara. "O processo mais eficiente de listagem de tokens da Bittrex International, combinado com nossa tecnologia confiável, segura e avançada de plataforma de negociação, facilitará a apresentação mais rápida dos mais novos e mais inovadores projetos de cadeia de blocos para nossos parceiros e clientes internacionais. E, pelo fato de acreditarmos que é mais importante para os grupos de tokens investirem seu tempo e recursos em tecnologia e desenvolvimento de negócios, a Bittrex International — assim como a Bittrex.com — não cobrará taxa de listagem de tokens".

O processo simplificado de aprovação de token da Bittrex International para novos projetos de cadeia de blocos irá aderir ao processo de revisão inicial padrão da Bittrex, avaliando a autenticidade, inovação e qualidade do token. Após a revisão inicial, os projetos qualificados serão direcionados a seguirem o processo estabelecido pela Lei de Ativos Financeiros Virtuais de Malta (Malta Virtual Financial Assets Act). A segurança e o processo simplificado fornecido pela Lei de Ativos Financeiros Virtuais permitirão que a Bittrex International liste os projetos de tokens existentes dentro de semanas em vez de meses, e, se um grupo começar o processo antes do lançamento inicial de seu novo projeto, o token poderá ser listado assim que sua cadeia de blocos comece a operar.

Durante o próximo período de avaliação, tanto os atuais quanto os novos clientes internacionais serão direcionados ao endereço International.Bittrex.com para fazerem log-in ou registrarem-se. Os clientes internacionais atuais poderão usar seus log-ins atuais no site Bittrex.com para acessarem novos mercados internacionais e fazerem negociações, após assinarem o novo acordo de Termos de Serviço. Os atuais e novos clientes baseados nos EUA continuarão a usar o site Bittrex.com e não terão acesso aos mercados internacionais.

A Bittrex International vai operar dentro da estrutura regulatória estabelecida pela União Europeia e pelo Governo de Malta, incluindo a Lei de Ativos Financeiros Virtuais de Malta (Malta Virtual Financial Assets Act), também conhecida como VFA Act. A plataforma internacional usará os mesmos altos níveis de avaliação das normas 'Conheça Seu Cliente' e 'Antilavagem de Dinheiro', usados pelos outros serviços da Bittrex. A Bittrex International vai operar de acordo com o período transitório de 12 meses fornecido pela Lei de Ativos Financeiros Virtuais de Malta e a empresa se registrará junto à Autoridade dos Serviços Financeiros de Malta para se tornar uma bolsa de valores regulamentada de Ativos Financeiros Virtuais.

Sobre a Bittrex

Fundada em 2014 por três engenheiros de segurança cibernética, a Bittrex é a principal plataforma de negociação de ativos digitais dos EUA, fornecendo execução de negociação ultrarrápida, carteiras digitais confiáveis e as melhores práticas de segurança do setor. Nossa missão é ajudar a promover o setor de cadeias de blocos, estimulando a inovação, incubando tecnologias novas e emergentes e impulsionando a mudança transformadora. A Bittrex, Inc. não é uma bolsa de valores regulamentada de acordo com as leis de valores mobiliários dos EUA. Saiba mais no endereço https://Bittrex.com.

Sobre a Bittrex International

A Bittrex International vai operar uma plataforma de ativos digitais confiável e avançada, baseada na tecnologia de negociação de última geração da Bittrex. Nossa missão é sermos a força impulsionadora da revolução das cadeias de blocos, aumentando a adoção desta tecnologia inovadora em todo o mundo. Esta plataforma internacional de negociação vai operar dentro da estrutura regulatória estabelecida pela União Europeia e pelo Governo de Malta, incluindo a Lei de Ativos Financeiros Virtuais de Malta. A empresa se registrará junto à Autoridade dos Serviços Financeiros de Malta para se tornar uma bolsa de valores regulamentada de Ativos Financeiros Virtuais. Saiba mais no endereço https://International.Bittrex.com.

Contato com a imprensa: Jennifer Wood, Bittrex, press@bittrex.com

FONTE Bittrex International

