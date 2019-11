A Buguroo, firma de segurança cibernética, levanta $ 11 milhões para maximizar seu sucesso na Europa e América Latina e se expandir globalmente

-- O novo financiamento será usado para acelerar o desenvolvimento da tecnologia de deep learning da buguroo baseada em detecção de fraude online e produtos de prevenção para novos mercados mundialmente

-- Três novos investidores irão ingressar no conselho da buguroo: Alex Doll e Paul Ayers da Ten Eleven Ventures e Beatriz Gonzalez da Seaya Ventures

MADRI, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A buguroo, firma de segurança cibernética sediada em Madri, obteve um financiamento de Série A no valor de $ 11 milhões, para levar sua tecnologia de Deep Learning, baseada em detecção de fraude online e tecnologia de prevenção, combinando biometria comportamental, detecção de malware e avaliação de dispositivo, para mais clientes de serviços financeiros.

A Ten Eleven Ventures, firma de capital de risco focada em segurança cibernética (sediada no Vale do Silício na Califórnia) e a Seaya Ventures, firma de capital de risco focada na Espanha e na América Latina (sediada em Madri, Espanha) lideraram a rodada de financiamento de Série A. As atuais investidoras Inveready Technology Investment Group e Conexo Ventures também participaram.

Atualmente, a tecnologia da buguroo protege mais de 50 milhões de clientes de serviços financeiros na Europa e na América Latina, do login ao logout. Com o novo investimento de Série A, a empresa irá expandir suas vendas e esforços de marketing nessas regiões, bem como em novas localidades geográficas, com foco particular nos EUA, Reino Unido, França e Alemanha.

O financiamento também será usado para acelerar desenvolvimentos de novos produtos, incluindo o " Fraudster Hunter" (caçador de fraudadores) da buguroo. Essa funcionalidade pioneira, que foi incorporada recentemente na solução antifraude da buguroo, identifica e rastreia padrões comportamentais de fraudadores e seus colaboradores, usando a tecnologia de deep learning, para descobrir vítimas que não estão cientes de que foram afetados por fraude, revela cenários de fraude e reconhece modus operandi de fraudadores. Essa capacidade única assegura que as empresas de serviços financeiros possam estar um passo à frente das atividades digitais fraudulentas.

Do login ao logout, a tecnologia da buguroo protege os clientes de serviços financeiros contra todos os casos de uso de fraude conhecidos, incluindo o crescente problema de fraude sintética, em que hackers abrem novas contas usando identidades falsas na fase de onboarding. Ao coletar milhares de parâmetros relativos à biometria comportamental e ambiente do cliente, incluindo movimentos no smartphone e do mouse, toques nas teclas, definição de perfil do dispositivo e registros de localização geográfica e de malware, a buguroo consegue criar um "perfil cibernético" único para cada usuário – um DNA digital – que impede fraudadores de personificar clientes de serviços financeiros online e manipular contas.

Com a proliferação de fraudes bancárias online, identificar e barrar atividade fraudulenta, sem impactar a experiência do usuário, é fundamental para as instituições financeiras de todo o mundo.

"Com investimentos regionais focados em vendas e marketing, comprovamos o poder de nossa solução. Estamos muito satisfeitos por ter o suporte de nossos novos investidores, que estão nos capacitando para continuar a levar essa solução excepcional para bancos de todo o mundo e acelerar nossa missão de contínua inovação em detecção de fraude online", disse o fundador e presidente-executivo da buguroo, Pablo de la Riva.

O sócio administrativo da Ten Eleven Ventures, Alex Doll, declarou: "A Ten Eleven Ventures tem o prazer de apoiar mais uma equipe competente, que usa inteligência artificial para transformar a segurança cibernética. Pablo e a equipe da buguroo são inovadores talentosos, que encontraram uma maneira única de usar a inteligência artificial (IA) para reduzir fraudes online. Estamos muito impressionados com a capacidade da empresa de atrair clientes na Europa e na América Latina. Estamos ansiosos para ajudá-los a construir uma empresa global de segurança cibernética".

Aris Xenofontos, da Seaya Ventures, declarou: "Estamos muito estimulados por ter a oportunidade de nos juntarmos a Pablo e sua equipe nessa jornada para ajudar qualquer tipo de organização a impedir fraudes digitais e se tornar o maior banco de dados de identidades digitais de fraudadores do mundo. Estamos ansiosos para apoiar a firma, usando nossa experiência com empresas internacionais de alto crescimento".

O sócio administrativo da Inveready, Ignacio Fonts, declarou: "Estamos muito impressionados com as realizações da Buguroo até agora. Esse grande desempenho nos permitiu escolher entre as principais firmas de capital de risco (VCs) e decidimos nos associar à Ten Eleven Ventures, a melhor em segurança cibernética. Estamos ansiosos para continuar ajudando Pablo e a equipe da Buguroo a construir uma empresa global de segurança cibernética".

O sócio administrativo da Conexo, Joaquim Hierro Lopes, declarou: "Estamos muito orgulhosos do desempenho da buguroo, testemunho das qualificações, paixão e dedicação incansável do presidente-executivo Pablo de la Riva e sua equipe. Estamos muito satisfeitos por ter a Ten Eleven Ventures e a Seaya participando dessa jornada; elas são as parceiras perfeitas para expandir ainda mais o sucesso internacional da buguroo".

Sobre a buguroo

A buguroo foi fundada em Madri em 2015 para desenvolver segurança cibernética e soluções antifraude disruptivas, sempre se mantendo a par das últimas tendências do mercado. Hoje, a buguroo é a mentora por trás da solução mais completa para prevenção de fraude online, conhecida como bugFraud. Graças a esse produto, bancos de todo o mundo protegem seus clientes em tempo real, contra todas as ameaças de fraude online.

