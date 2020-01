A buguroo lança capacidades adicionais de prevenção de fraudes para impedir fraudadores de abrirem novas contas bancárias

MADRI, 22 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A buguroo, a especialista de soluções de prevenção de fraudes on-line para o setor financeiro, revelou hoje capacidades adicionais que tornam mais fácil para os bancos identificarem fraudadores tentando abrir novas contas bancárias. Estas novas capacidades avançadas de prevenção de fraudes em novas contas – incluídas na mais recente versão da solução bugFraud da buguroo – empregam tecnologias avançadas de aprendizagem profunda para analisar sessões de integração de novos clientes em tempo real, analisando o comportamento e o ambiente de cada usuário sem acrescentar atrito à sua jornada.

Os recursos incluem:

Análise do ambiente do usuário ; a solução analisa a geolocalização, o dispositivo e os dados de rede para estabelecer se o usuário é quem diz ser, alertando sobre dispositivos de fraudes inesperados/conhecidos, reputação da rede/dispositivo, anomalias no software, presença de malware e/ou robôs.

; a solução analisa a geolocalização, o dispositivo e os dados de rede para estabelecer se o usuário é quem diz ser, alertando sobre dispositivos de fraudes inesperados/conhecidos, reputação da rede/dispositivo, anomalias no software, presença de e/ou robôs. Verificações da biometria comportamental que analisam o processo de integração em tempo real, avaliando as aplicações do cliente para identificar comportamento suspeito e comparando o comportamento do solicitante com aquele dos fraudadores conhecidos. As verificações incluem a fluência do solicitante na navegação do processo, seu nível de conhecimento e tempo de resposta do cérebro.

que analisam o processo de integração em tempo real, avaliando as aplicações do cliente para identificar comportamento suspeito e comparando o comportamento do solicitante com aquele dos fraudadores conhecidos. As verificações incluem a fluência do solicitante na navegação do processo, seu nível de conhecimento e tempo de resposta do cérebro. Técnicas de detecção contextualizadas que permitem que os bancos comparem cada sessão de integração com os padrões típicos de comportamento de outros usuários legítimos, bem como com o modus operandi dos fraudadores.

"As fraudes em novas contas estão crescendo em popularidade entre os cibercriminosos porque eles sabem que os bancos têm dificuldades para identificar; alguns até ignoram, porque se preocupam que verificações antifraudes irão retardar o processo de integração até um ponto onde os clientes desistam do processo", disse Pablo de la Riva, fundador e CEO da buguroo. "O crescente custo das fraudes em novas contas significa que os bancos não podem mais ignorar o problema".

Sobre a buguroo:

Sediada em Madri, na Espanha e com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil, Polônia e Colômbia, a buguroo ajuda a proteger mais de 50 milhões de clientes de serviços bancários em todo o mundo da fraude on-line. A principal solução antifraude da empresa, bugFraud, utiliza a tecnologia de aprendizagem profunda (deep learning) combinada com biometria comportamental, avaliação do dispositivo e detecção de malware para criar um perfil único para cada cliente, permitindo que os bancos verifiquem, de forma contínua, que aquele cliente é quem ele diz ser e que não está sendo manipulado por fraudadores. A solução oferece proteção antifraude para todas as partes da jornada do usuário, do login ao logout e durante o processo de integração.

Especializada no desenvolvimento de soluções de prevenção da fraude online desde 2015, os investidores da buguroo incluem Ten Eleven Ventures, Seaya Ventures, Inveready Technology Investment Group e Conexo Ventures.

Para mais informações visite o endereço: www.buguroo.com.

FONTE buguroo

Related Links

https://www.buguroo.com



SOURCE buguroo