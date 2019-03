A Building Energy inaugura o parque fotovoltaico Queule no Chile

SANTIAGO, Chile, 12 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Building Energy SpA, uma empresa multinacional italiana, que opera como uma produtora independente de energia (IPP – Independent Power Producer) integrada e global no setor de energias renováveis inaugurou o parque fotovoltaico Queule, na municipalidade de Las Cabras, na região de O'Higgins. A usina, realizada pela Building Energy Andes SpA, uma joint venture oriunda da colaboração com o Scotta Group, tem uma capacidade instalada de 8,2 MWDC.

Queule photovoltaic park

O início das atividades foi celebrado hoje com a inauguração do parque solar, na presença do diretor gerente para a América Latina da Building Energy, o Sr. Daniele Moriconi e do Embaixador da Itália no Chile, o Sr. Mauro Battocchi.

A energia produzida (16 GWh por ano) será utilizada para atender as necessidades de mais de 13.500 famílias da municipalidade de Las Cabras, contribuindo todos os anos com a redução de 6.450 toneladas de emissões de CO2 para o benefício dos cidadãos e do meio ambiente à sua volta.

A construção do parque fotovoltaico exigiu um investimento total de 9,5 milhões de dólares. Para o desenvolvimento do projeto, o qual também inclui uma licença com relação ao impacto ambiental, a Building Energy Andes utilizou o financiamento do instituto de crédito chileno Banco Security.

"Estamos orgulhosos de darmos nossa contribuição para o desenvolvimento da energia renovável no Chile com o início da operação do parque fotovoltaico em Queule, o qual disponibilizará energia verde para os cidadãos de Las Cabras. – disse Daniele Moriconi, diretor gerente para a América Latina da Building Energy – Estamos presentes no país com mais de 250 MW em projetos fotovoltaicos, eólicos e de mini-hidroelétricas e planejamos, juntamente com o Scotta Group, expandir ainda mais nossa capacidade instalada".

A Building Energy Andes está também desenvolvendo um segundo portfólio de projetos, para uma capacidade total de cerca de 30 MW, para o qual é esperado um investimento de cerca de 30 milhões de dólares. Entre estes, o projeto principal é o parque fotovoltaico em Punitaqui, localizado na Região de Coquimbo, na municipalidade de Limari, o qual também já obteve licença com relação ao impacto ambiental. O início das operações da usina, a qual terá uma capacidade de cerca de 9 MW, deverá ocorrer até o final do ano.

