A Calypso dá as boas-vindas a Richard Bentley como diretor de produtos e engenharia

Richard disse: "Estou muito entusiasmado por fazer parte da Calypso neste momento de desenvolvimento da empresa. Com base em uma plataforma central comum, a Calypso desenvolveu amplo portfólio de soluções críticas para a missão da empresa, que podem ser implantadas com flexibilidade em ambientes de clientes ou de nuvem. Essa abrangência funcional, combinada com sólido foco na experiência e no sucesso do cliente, está totalmente alinhada com a necessidade dos bancos de ter um provedor confiável, capaz de suportar múltiplas áreas de seus negócios".

Richard trabalhará em estreita colaboração com Tej Sidhu, diretor de tecnologia da Calypso, na entrega do ambicioso roteiro de inovação e tecnologia da empresa.

Comentários de Tej Sidhu:

"Estamos vendo muitas empresas adotando estratégias nuvem primeiro, afirmando o nosso investimento em garantir que nossas soluções estejam prontas para a nuvem. Em parceria com Richard, poderei concentrar muito mais o meu tempo na execução e evolução da nossa estratégia nessa área essencial, garantindo que possamos apoiar de maneira flexível os nossos clientes, independentemente de adotarem arquiteturas em nuvem, no local ou híbridas".

Nos últimos cinco anos, o Richard Bentley foi diretor de produtos da Ullink (agora parte da Itiviti). Fez parte da equipe fundadora da Apama (agora parte da software AG), em 2000, e teve vários cargos relacionados a produtos em empresas de tecnologia de mercados de capital nos últimos 20 anos.

"À medida que continuamos a expandir os negócios, devemos continuar a trazer profissionais experientes para todos os níveis da empresa, incluindo o Comitê executivo. Além do conhecimento do setor e da experiência com o produto de Richard, tendo trabalhado com muito sucesso com ele por vários anos na Ullink, sei que ele também tem habilidades e perspectivas altamente complementares à nossa equipe atual. Sua paixão por alinhar a nossa divisão de produtos para garantir que os clientes obtenham o máximo valor de seu investimento está inteiramente alinhada com o nosso foco na satisfação do cliente como principal prioridade", conclui o diretor executivo da Calypso, Didier Bouillard.

Sobre a Calypso Technology, Inc.

A Calypso Technology, Inc. é uma fornecedora habilitada para nuvem de soluções de front-to-back de ativos cruzados e serviços gerenciados para mercados financeiros, com mais de 35.000 usuários em mais de 60 países.

Seu software premiado melhora a confiabilidade, adaptabilidade e escalabilidade em vários setores, incluindo o mercado de capitais, a administração de investimentos, os bancos centrais, a compensação, a tesouraria, a liquidez e a garantia.

A Calypso é pioneira em tecnologias inovadoras (tecnologia de nuvem nativa, IA, big data) que reinventou os mercados de capitais.

"Calypso" é uma marca comercial registrada da Calypso Technology, Inc. nos EUA, UE e outras jurisdições. Marcas de serviços ou marcas de serviço de terceiros são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/945245/Calypso_Richard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945244/Calypso_Logo.jpg

Contato

SUE DOBSON

Gerente de conteúdo de marketing

CALYPSO TECHNOLOGY LTD

+ 44-(0) 203-743-1052

FONTE Calypso Technology, Inc.

https://www.calypso.com



