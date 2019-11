A Cambridge Quantum Computing anuncia nova versão do conjunto de soluções atualizadas de software: t|ket⟩™

CAMBRIDGE, Inglaterra, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cambridge Quantum Computing ("CQC") anunciou hoje o lançamento do pytket 0.4, uma grande atualização da versão python do seu já melhor conjunto de soluções de software e estrutura de compilador quântico da categoria, o t|ket⟩.

O t|ket⟩ permite um fluxo de trabalho flexível para desenvolver química quântica e aplicativos de aprendizagem de máquina quântica. O t|ket⟩ é um otimizador de circuito líder da categoria e um sistema de alocação de bits quânticos, que gera circuitos altamente eficientes, ajustados para os principais processadores e dispositivos de computação quântica.

O mecanismo de compilação fornece passes de otimização voltados para aplicativos de alto desempenho, com interface coerente entre roteamento, otimizações e outras transformações de circuito. Os exclusivos combinadores de transformação permitem que os usuários projetem seus próprios passes, para minimizar os requisitos de recursos quânticos para o aplicativo escolhido, garantindo sempre a correção do circuito geral, independentemente da plataforma de destino.

Além de melhorias na otimização de circuitos e roteamento dos bits quânticos, uma nova interface de back-end coerente permite que os usuários alternem facilmente entre diferentes plataformas ou simuladores de computação quântica, alterando uma única linha de código e ainda aproveitando ao máximo a alta compilação de desempenho do t|ket⟩, que agora usa dados de calibração do dispositivo (quando disponíveis) para maximizar a fidelidade do circuito geral.

Além disso, o front-end do t|ket⟩ agora inclui recursos que permitem a formação do circuito flexível, incluindo portas multicontroladas, certas categorias de portas personalizadas e suporte para a linguagem de programação Quipper.

Para ver mais detalhes, inclusive os termos de uso, clique no link: https://cqcl.github.io/pytket/build/html/index.html.

Sobre a Cambridge Quantum Computing

A Cambridge Quantum Computing (CQC) é uma empresa líder mundial em software de computação quântica, com mais de 60 cientistas, dentre eles, 35 com PhD, nos escritórios de Cambridge (Reino Unido), São Francisco, Londres e Tóquio. A CQC cria ferramentas para a comercialização de tecnologias quânticas que terão profundo impacto global.

Combina experiência em software quântico, especificamente uma plataforma de desenvolvimento quântico (a t|ket⟩TM), aplicativos corporativos na área de química quântica (EUMEN), aprendizado de máquina quântica (QML) e segurança cibernética (IronBridge).

Para obter mais informações sobre a CQC, visite o site www.cambridgequantum.com.

FONTE Cambridge Quantum Computing Limited

