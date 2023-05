A Campari homenageia Milão com o lançamento da nova garrafa icônica inspirada em seu lar

Após dez anos, a Campari está anunciando a reformulação da sua garrafa inspirada em Milão, local de nascimento do ritual do Aperitivo, com um design inovador e atemporal.

Para marcar a ocasião, em 4 e 5 de maio, aCampari iluminará o horizonte Milanês com uma tela nunca vista antes de drones iluminados voando sobre a Parco Sempione.

O evento marca o apoio da Campari à cidade de Milão no projeto de reabertura e renovação do Nuovo Cinema Orchidea, com o objetivo de trazer de volta à vida um dos importantes marcos culturais da cidade.

MILÃO, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Campari celebra o vínculo que sempre existiu entre a marca e sua cidade natal, Milão, com o lançamento do novo design de garrafa Campari inspirado em uma história compartilhada que começou em 1860. Para marcar esta ocasião, um show de drones nunca visto antes, iluminará o céu Milanês com o inconfundível Campari Red nas noites de Quinta-feira, 4 de maio, e sexta-feira, 5 de maio. Esta homenagem especial demonstrará como as histórias da marca e de Milão estão intimamente ligadas e unidas pelo mesmo espírito inovador e pioneiro que, ao longo do tempo (TIME), as tornou ícones de estilo.

De fato, desde a sua criação, a garrafa Campari vem mudando de forma e evoluindo junto com a cidade, inspirando-se nela continuamente. A nova garrafa, inspirada por Milano, reflete a elegante e minimalista moda e o design contemporâneo pelos quais a cidade é conhecida - é uma homenagem visual à cidade, combinando facilidade e elegância discreta, assim como o próprio Milano. A direção das linhas, com um corte moderno e direto, simboliza a jornada do ritual Aperitivo de Milano para o resto do mundo, levando o olho ao nome da cidade no centro da garrafa. Além disso, o movimento dinâmico e o afunilamento das linhas refletem a vitalidade e transformação ao longo do tempo que Milano e a Campari passaram juntos, do passado ao futuro, com uma abordagem inovadora e com visão de futuro.

Para lançar a nova garrafa, no dia 4 e 5 de Maio, a Campari sediará o maior show de drones já visto na Europa, iluminando o horizonte da cidade, especificamente o Sempione Park - visto de toda a cidade. A exibição terá duração de 12 minutos e dará vida aos icônicos símbolos Milaneses por meio de uma espetacular exibição de iluminações. "Com este evento e a apresentação da nova garrafa Campari, queríamos homenagear Milão, sua engenhosidade e seu entusiasmo, traços que a unem profundamente ao espírito de nossa marca" - explica Julka Villa, Diretora de Marketing da Campari's Global - "Não apenas ver o céu de Milão iluminado em vermelho por meio de um espetáculo incrível, mas também com uma contribuição concreta ao investir em um projeto cultural que enriquecerá ainda mais esta cidade para apoiar a arte do cinema, algo que sempre fez parte da alma da Campari".

A união harmoniosa de dois ícones, Campari e Milão continua há mais de 160 anos, um sinal de que a marca considerou a cidade a aliada perfeita: uma combinação de moderna e histórica, clássica e pioneira, empreendedora e agradável, refletindo a própria essência da Campari. Milão pode abranger almas criativas das mais diversas facetas, desde o mundo do design até as da arte e do cinema. E é precisamente nesta última forma de arte que o amor de Campari pela cidade se concretiza, através do apoio à City of Milano e do projeto de reabertura do histórico Cinema Orchidea localizado na Via Terraggio, a poucos metros da Basílica de Sant'Ambrogio. Após mais de 60 anos de funcionamento e encerramento definitivo em 2009, voltará a ser um importante centro de referência audiovisual e cultural. A Campari, que sempre escolheu o cinema como meio de comunicação para expressar a essência da marca e sua Red Passion, aposta na implantação de novos projetos de alto impacto social, além do apoio aos já existentes.

O vínculo da marca com a cidade também será celebrado por meio da carta especial de coquetéis do Camparino in Galleria, o famoso local Milanês fundado em 1915 por Davide Campari com vista para a Piazza Duomo, ícone e símbolo do aperitivo Milanês por excelência.

SOBRE A CAMPARI

Campari, a icônica e inesquecível bebida vermelha italiana, que serve de base para alguns dos coquetéis mais famosos do mundo. A Campari foi fundada em Milão em 1860 por Gaspare Campari, e teve como pioneiro seu filho, Davide, que criou algo tão distinto e revolucionário que sua receita secreta não foi alterada desde então. De cor vermelha vibrante, o sabor único e em múltiplas camadas do Campari é o resultado da infusão de ervas, plantas aromáticas e frutas em álcool e água. Além de ser único e distinto, o Campari é extremamente versátil, oferecendo possibilidades inesperadas e sem limites. Como origem dessa inspiração apaixonante desde a sua criação, vista através do gênio criativo de seus fundadores, artistas de diferentes áreas e os melhores bartenders do mundo, Campari estimula seus instintos a destravar suas paixões, inspirando criações ilimitadas.

SOBRE O CAMPARI GROUP

O Campari Group é um importante participante do setor global de destilados, com um portfólio de mais de 50 marcas premium e super premium, distribuídas em prioridades Globais, Regionais e Locais. Prioridades Globais, o foco principal do Grupo, incluem Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. O Grupo foi fundado em 1860 e hoje é o sexto maior player do mundo de destilados premium. Possui um alcance de distribuição global, negociando em mais de 190 países em todo o mundo com posições de liderança na Europa e nas Américas. A estratégia de crescimento de Campari Group visa combinar crescimento orgânico por meio de forte construção de marca e crescimento externo, via aquisições seletivas de marcas e empresas. Com sede em Milão, Itália, o Campari Group possui 22 fábricas em todo o mundo e tem sua própria rede de distribuição em 22 países. O Campari Group emprega aproximadamente 4.000 pessoas. As ações da matrizDavide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) está listado no Italian Stock Exchange desde 2001. Para mais informações: http://www.camparigroup.com/en Aprecie nossas marcas de forma responsável.

SOBRE A CAMPARINO

A Camparino in Galleria é o lendário bar aberto pelo Davide Campari na Galleria Vittorio Emanuele II em Milão, em 1915. O bar foi aberto em frente à Caffè Campari, o estabelecimento aberto pelo Gaspare Campari — o pai da Davide e o criador do licor amargo — em 1867. Um sucesso instantâneo com o povo de Milão, o bar tornou-se sinônimo da tradição de aperitivo e em 2015 comemorou seu 100º aniversário. Após um projeto de reforma, o bar é reaberto ao público no outono de 2019, com uma oferta renovada de identidade e alimentos e bebidas desenvolvida para consolidar seu status como um dos estabelecimentos mais influentes do mundo para amantes da mixologia e inovação gastronômica.

