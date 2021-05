A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) relata lucros e desempenho de 2020

"A Mint continua a responder proativamente à situação sem precedentes da COVID-19 priorizando a saúde e a segurança de nossos funcionários. Adaptamos nossa produção para poder continuar prestando serviços críticos em apoio aos setores essenciais de mineração e financeiro, ao mesmo tempo em que cumprimos novos protocolos rigorosos para garantir que nosso ambiente de trabalho seja seguro."

"Uma iniciativa muito especial em 2020 foi a nossa Medalha de Reconhecimento, criada para reconhecer os trabalhadores da linha de frente e, ao mesmo tempo, arrecadar dinheiro para o Breakfast Club do fundo de emergência da COVID-19 do Canadá. Os funcionários doaram seu tempo para este projeto e, graças à sua generosidade e contribuições de milhares de canadenses, a Mint pôde fazer uma doação de $400.000 para o Breakfast Club em 2020."

Os resultados financeiros devem ser lidos em conjunto com o relatório anual da Mint disponível em www.mint.ca. Todos os valores são expressos em dólares canadenses, a menos que indicado de outra forma.

Destaques financeiros e operacionais

A Mint aumentou sua receita em 74% em 2020 como resultado de uma demanda de mercado global excepcionalmente forte por lingotes, enquanto que o lucro consolidado antes do imposto de renda e outros itens foi de $27,5 milhões para o ano ( $42,3 milhões em 2019). Os volumes maiores de lingotes vendidos em 2020 aumentaram proporcionalmente a receita e o custo das vendas da Mint; no entanto, a margem de lucro da Mint foi afetada em 2020 por uma receita mais baixa de seus outros negócios, sem uma redução correspondente nos custos. Particularmente, a Mint continuou a pagar seus funcionários e não reduziu nenhum custo fixo durante os períodos de produção suspensa ou modificada como resultado da pandemia, o que afetou a margem de lucro da Mint em 2020 em aproximadamente $6 milhões.

As vendas de produtos numismáticos diminuíram para $91,9 milhões em 2020 ( $116,8 milhões em 2019) devido principalmente à suspensão temporária da produção desses produtos em 2020 como resultado da COVID-19.

A receita do negócio de Circulação Estrangeira diminuiu 2%: de $65,4 milhões em 2019 para $64,2 milhões com produção e/ou remessas de 838 milhões de moedas em 2020 e moedas em branco (sem impressão) em comparação com 1,308 milhão de moedas e moedas em branco em 2019.

As moedas canadenses para circulação produzidas e vendidas para o Departamento de finanças para estoque foram 229 milhões de peças em 2020, contra 385 milhões de peças em 2019, enquanto as moedas vendidas a instituições financeiras para atender à demanda diminuíram 8% em relação ao ano anterior.

As despesas operacionais, no geral, aumentaram 4% ano em relação ao ano anterior, chegando a $98,5 milhões, contra $94,5 milhões em 2019, já que a Mint em 2020 se concentrou na melhoria da resiliência organizacional e no desenvolvimento de sua visão estratégica de longo prazo atualizada e na estratégia para a transformação futura de seus negócios.

Resultados consolidados e desempenho financeiro

(em CAD $ milhões nos anos finalizados em 31 de dezembro de 2020 e 2019)







Ano encerrado

31 de dezembro de

2020 31 de dezembro de

2019 Alteração em

$ Alteração em

% Receita $ 2.527,6 $ 1.453,4 $ 1.074,2 74 Lucro antes do imposto de renda e outros itens1 $ 27,5 $ 42,3 $ (14,8) (35) Lucro antes do imposto de renda e margem de outros itens

1,1%

2,9%





Lucro do período $ 37,7 $ 34,8





(1) uma reconciliação do lucro para o período até o lucro antes do imposto de renda e outros itens estão incluídos na página 35 do

relatório anualda Mint de 2020.







Em

31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2019 $ Alteração % Alteração Ativo disponível $ 67,3 $ 65,5 $ 1,8 3 Estoques $ 57,6 $ 94,9 $ (37,3) (39) Ativos imobilizados $ 161,1 $ 173,9 $ (12,8) (7) Ativos totais $ 379,4 $ 429,9 $ (50,5) (12) Capital de giro $ 112,9 $ 102,5 $ 10,4 10

Como parte de seu plano de continuidade de negócios, a Mint continua a monitorar ativamente sua cadeia global de suprimentos e redes de logística em apoio às suas operações contínuas. Apesar de seus grandes esforços, a Mint espera que a COVID-19 continue a afetar seu desempenho em 2021.

Para ler mais do relatório anual da Mint de 2020, acesse www.mint.ca.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este lançamento de ganhos contém declarações prospectivas que refletem as expectativas da administração em relação aos objetivos, planos, estratégias, crescimento futuro, resultados de operações, desempenho e perspectivas e oportunidades de negócios da Mint. As declarações prospectivas são tipicamente identificadas por palavras ou frases como "planeja", "espera", "prevê", "acredita", "pretende", "estima" e expressões semelhantes. Essas declarações prospectivas não são fatos, mas apenas estimativas sobre crescimento esperado, resultados de operações, desempenho, perspectivas de negócios e oportunidades (hipóteses). Embora a administração considere que essas hipóteses sejam razoáveis com base nas informações disponíveis, elas podem se provar incorretas. Essas estimativas de resultados futuros estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes do que a Mint espera. Esses riscos, incertezas e outros fatores incluem, mas não se limitam a, esses riscos e incertezas estabelecidos na seção de Riscos ao desempenho da Discussão de gestão e análise do relatório anual de 2020 da Mint, bem como na Nota 9 – Instrumentos financeiros e gestão de riscos financeiros das Demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Mint para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de ganhos são feitas apenas em 30 de abril de 2021, e a Mint não se compromete a atualizar publicamente essas declarações para refletir novas informações, eventos ou mudanças futuras em circunstâncias ou por qualquer outro motivo após esta data.

