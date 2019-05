A Casa da Moeda Real do Canadá comemora o 50º aniversário de Give Peace a Chance, da Plastic Ono Band

"Por gerações de canadenses, a letra e a música de John Lennon e Yoko Ono tem sido fonte de prazer e inspiração", comentou Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda do Canadá. "Estamos entusiasmos por termos criado uma moeda em celebração do vínculo especial do Canadá com John e Yoko, e com sua mensagem perene em prol da paz."

"Para o 50º aniversário do Cama pela Paz, nos sentimos honrados com a homenagem da Casa da Moeda do Canadá a este momento tão memorável da história de nosso hotel e da nossa cidade, com a emissão desta moeda comemorativa", diz David Connor, vice-presidente regional e gerente geral do The Queen Elizabeth, de Fairmont. "Esperamos que seja um símbolo de maior conscientização da mensagem de John e Yoko pela paz, que ainda tem grande ressonância e importância para os dias de hoje."

O desenho do verso da moeda de prata com 99,99% de pureza mostra uma reprodução da famosa fotografia em preto e branco, de Ivor Sharp, de John e Yoko durante o Cama pela Paz, em Montreal, no final da primavera de 1969. Usando pijamas, sentados na cama, os dois têm rosas à mão, com os conhecidos sinais da paz, feitos à mão, ao fundo. O anverso traz a efígie da Rainha Elizabeth II, de Susanna Blunt.

Serão emitidas 9.999 moedas para todo o mundo, as quais serão comercializadas por 99,99 dólares canadenses. Todas as informações sobre a moeda podem ser encontradas na aba "Shop" (Loja) em www.mint.ca.

As imagens da moeda podem ser vistas em: https://www.dropbox.com/sh/qe24k8kmridut9l/AAA6y1sSwhLSvM849E2IXhHla?dl=0

Os pedidos podem ser feitos pelo número 1-800-267-1871, no Canadá, pelo 1-800-268-6468, nos EUA ou pelo site da Casa da Moeda Real do Canadá. A moeda também estará disponível nas lojas da Casa da Moeda em Ottawa e Winnipeg, ou através da rede mundial de representantes e distribuidores, inclusive nas unidades participantes do Canada Post.

Sobre a Casa da Moeda Real do Canadá

A Casa da Moeda Real do Canadá é a instituição real responsável pela emissão e distribuição das moedas em circulação no país. O órgão é reconhecido por cunhar as melhores e mais versáteis moedas do mundo, oferecendo um leque amplo de produtos para cunhagem especializados e de alta qualidade, além dos serviços correlatos, em escala internacional. Para mais informações sobre os produtos e serviços, acesse www.mint.ca.

Sobre a Epic Rights

A Epic Rights é líder na indústria musical em serviços de marcas de varejo, mercadorias e shows e representa grandes artistas. A empresa oferece uma gama diversificadas de serviços, entre eles licenciamento e marcas de varejo, criação e gestão de sites e redes sociais de artistas, lojas virtuais oficiais para os shows, emissão de ingressos VIP, fã-clubes oficiais e consultoria para registro de marca comercial. A sede da Epic Rights é em Los Angeles, Califórnia. Para mais informações, acesse: www.epicrights.com.

