A Celgard dá mais um passo no crescimento do armazenamento de energia à medida que forma aliança estratégica com a bateria Lithion para células de bateria de última geração.

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC (Celgard), subsidiária da Polypore International, LP (Polypore), tem o prazer de anunciar uma aliança estratégica recém-formada com a Lithion Battery, Inc. (Lithion), pela qual as duas empresas empreenderão o desenvolvimento conjunto de separadores de bateria para células de íons de lítio de próxima geração com material catodo Lithium Iron Phosphate (LFP). Por meio desse esforço colaborativo, as empresas atenderão à demanda cada vez maior de fornecer energia consistente aos necessitados com sistemas de armazenamento de energia (ESS) para usos como aplicações de energia de micro-rede. As células também poderiam ser implementadas em ferramentas médicas e mercados militares e industriais, onde a Celgard vem oferecendo soluções de separadores há décadas.

Por meio do acordo, a Celgard fornecerá 100% de um suprimento de longo prazo de separadores de bateria de íons de lítio para a Lithion para uso em suas fábricas em Henderson, Nevada, bem como seu futuro 7GWh Gigafactory a ser encomendado até 2026, principalmente para aplicações da ESS. A Celgard terá a primeira oportunidade de fornecer soluções de separador de bateria de última geração para a Lithion para todos os novos desenvolvimentos de baterias.

Stefan Reinartz, vice-presidente de negócios de veículos elétricos de acionamento de íons de lítio (EDV) e empresa de sistemas de armazenamento de energia (ESS) disse: "Esperamos avançar ainda mais a tecnologia do separador de bateria de processo a seco da CelgBlade® juntamente com a Lithion com o objetivo final de oferecer soluções seguras e confiáveis para a ESS".

A empresa controladora da Celgard, a Asahi Kasei, também pode atender aos requisitos de fabricação de células da Lithion e explorará oportunidades para alavancar sua base internacional diversificada de fabricação para atender às necessidades globais da cadeia de suprimentos LFP para plásticos e materiais retardantes térmicos.

Sobre a Celgard e Polypore

A Celgard é especializada em membranas de processo a seco revestidas e não revestidas usadas como separadores que são um componente importante das baterias de íon de lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard aprimora o desempenho de baterias de íons de lítio para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países especializada em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Visite www.celgard.com e www.polypore.com.

Sobre a Lithion Battery

Lithion é uma fabricante verticalmente integrada de células de bateria primárias e secundárias, baterias recarregáveis e não recarregáveis e módulos de bateria.

Eles têm duas fábricas de 80.000 metros quadrados, com uma operando como uma linha de produção totalmente automatizada dedicada ao conjunto de células e baterias, localizada em Henderson, Nevada.

A Lithion trabalha em estreita colaboração com a OEM e com os usuários finais para oferecer soluções customizadas de energia para aplicações críticas onde a confiabilidade é fundamental. Eles oferecem uma gama completa de recursos internos de engenharia, design e teste - fornecendo soluções completas e abrangentes de energia. Acesse www.lithionbattery.com.

