A Cellebrite adquire a BlackBag Technologies e solidifica sua posição como líder global em soluções integradas de inteligência digital

A aquisição inclui um elemento essencial ao portfólio da Cellebrite e estabelece outro marco em sua expansão estratégica como líder global no fornecimento dos principais produtos do setor, oferecendo agora uma abrangente plataforma de soluções integradas de inteligência digital

PETAH TIKVA, Israel, 14 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cellebrite, líder global em soluções de inteligência digital para autoridades policiais, governo e empresas, anunciou hoje que finalizou um acordo decisivo para adquirir a BlackBag Technologies, líder em soluções de aquisição e análise de computação forense.

Essa aquisição amplia o portfólio de soluções de inteligência digital da Cellebrite e amplia seu compromisso estratégico de fornecer aos seus clientes, além dos principais produtos do setor, a oferta e a abordagem completas, capazes de atender a todas as necessidades de investigação digital. A escala e o escopo abrangentes das soluções de inteligência digital líderes de mercado da Cellebrite terão impacto dramático na forma como as investigações digitais serão conduzidas. A solução completa da Cellebrite oferecerá às empresas públicas e privadas uma plataforma unificada, com acesso a todos os aspectos de uma investigação digital, gerando informações essenciais de maneira controlada e coordenada, acelerando o processo investigativo, o que inclui fornecer ferramentas e fontes de coleta de dados digitais completas, como dispositivos móveis, computadores, dados na nuvem e registros de informações de chamadas, com recursos unificados de análise e revisão, para gerar o cenário completo da inteligência. Também significa oferecer amplos recursos de aquisição em campo, inclusive a coleta de evidências autorizadas, além de um conjunto integrado de soluções, que fornece acesso, informações e gestão de evidências para facilitar e controlar implantações em grande escala e orquestrar toda a operação de inteligência digital.

"A equipe da BlackBag Technologies construiu um negócio fora do comum, movida pela paixão por auxiliar empresas e autoridades policiais no mundo todo, equipando policiais e executivos com o melhor em soluções de computação forense", afirmou Yossi Carmil, codiretor executivo da Cellebrite. "Sendo a líder global na área de soluções integradas de inteligência digital, a Cellebrite reforça o compromisso das duas empresas com seus clientes e continua sua estratégia de aprofundar e ampliar ainda mais seus recursos na área da inteligência digital para apoiar as crescentes necessidades do mercado".

"Nossa missão está clara desde o início: desenvolver e fornecer soluções inovadoras que ajudem as empresas, os consultores e as autoridades policiais a revelar a verdade em suas investigações", afirmou Ken Basore, diretor executivo da BlackBag Technologies. "Existe uma sinergia incrível entre a missão e a cultura dessas duas empresas. Fazer parte da Cellebrite agregará imenso valor para os clientes, por meio da capacidade de inovar mais rapidamente e fornecer um conjunto mais amplo de soluções e informações de inteligência digital".

Yossi Carmil concluiu: "Essa aquisição permitirá à Cellebrite acelerar a entrega de novas soluções e serviços de inteligência digital, que capacitarão os clientes e maximizarão a eficiência e a precisão de suas investigações digitais. A aquisição é um marco importante nessa jornada para auxiliar os clientes a construir comunidades mais seguras e dar as boas-vindas à equipe da BlackBag na Cellebrite".

A BlackBag® Technologies oferece ferramentas inovadoras de aquisição e análise forense para computadores e dispositivos móveis com Windows, macOS, iOS e Android. Seu software forense é usado por centenas de autoridades policiais federais, estaduais e municipais no mundo todo, bem como pelas principais empresas e consultores, para investigar todos os tipos de evidências digitais associadas a investigações criminais, civis e internas. A BlackBag também desenvolve e oferece programas especializados de treinamento e certificação forense, criados para profissionais da área.

A Cellebrite é a líder global em soluções de inteligência digital para os mercados governamental, empresarial e de autoridades policiais. Oferece amplo conjunto de soluções inovadoras de software e ferramentas analíticas, criadas para acelerar investigações digitais e abordar a crescente complexidade de lidar com os desafios de crimes e segurança na era digital. O compromisso da Cellebrite de auxiliar seus parceiros a criar um mundo mais seguro é demonstrado por meio das soluções e ferramentas da Cellebrite, confiadas por milhares das principais agências em mais de 150 países.

