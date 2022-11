A cepa probiótica SNZ 1969® ajuda a gerir os sintomas da SII-D & SII-C de forma eficaz, segundo estudo clínico mais recente

HYDERABAD, Índia, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O estudo mais recente mostra que o Bacillus Coagulans SNZ 1969® da Sanzyme Biologics (Weizmannia coagulans SNZ 1969), uma cepa probiótica naturalmente formadora de esporos com cinco décadas de uso e mais de 30 estudos humanos em diferentes grupos etários, mostrou-se eficaz na gestão dos sintomas da SII. Este estudo é único, uma vez que abrange os grupos SII-Diarreia e SII-Constipação com maior número de indivíduos.

Bacillus coagulans SNZ 1969 Probiotic (Weizmannia coagulans SNZ 1969)

A síndrome do intestino irritável (SII) é um dos distúrbios mais comuns da interação intestino-cérebro, estima-se que cerca de 11% pessoas são afetadas em todo o mundo. O resultado deste estudo será significativo para os fabricantes de suplementos, uma vez que pode ajudar a desenvolver produtos para atender às necessidades do consumidor de gerir sintomas da SII com uma cepa probiótica estudada cientificamente. Vários fatores, como o medo crescente da resistência aos antibióticos, a crescente demanda dos consumidores por substitutos naturais de medicamentos e o surgimento de evidências científicas e clínicas que mostram a eficácia dos probióticos, contribuíram para que muitos profissionais da saúde considerassem os probióticos como uma alternativa aos medicamentos.

Em um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo, o potencial probiótico da SNZ 1969® foi estudado em indivíduos com síndrome do intestino irritável com constipação predominante (SII-C) e síndrome do intestino irritável com diarreia predominante (SII-D). Foi observada redução significativa na pontuação da GSRS IBS em ambos os grupos de tratamento em comparação com o placebo (P <0.0001). O SNZ 1969® foi bem tolerado e mostrou redução significativa dos sintomas clínicos associados à SII em comparação com o placebo e melhorou a qualidade de vida dos pacientes com SII

Este estudo foi realizado no Apollo Hospitals, emHyderabad, na Índia, e publicado no International Journal of Basic & Clinical Pharmacology. https://www.ijbcp.com/index.php/ijbcp/article/view/5120

A mesma cepa foi estudada anteriormente em relação a desconforto gastrointestinal, motilidade intestinal e constipação intermitente entre indivíduos saudáveis. O estudo de desconforto gastrointestinal mostrou melhora no total das pontuações SODA, incluindo sintomas específicos como arroto/colhimento, inchaço, azia, gases intestinais, náusea, mau hálito e sabor amargo em comparação com o placebo. O estudo de motilidade intestinal concluiu que o SNZ 1969® atinge o cólon intacto e melhora a motilidade intestinal e a composição da microbiota intestinal.

A Sanzyme Biologics foi incorporada em 1969 como Uni-Sankyo. Nas últimas cinco décadas, a Sanzyme Biologics estabeleceu sua força em probióticos, desenvolvendo cepas probióticas cientificamente estudadas e bem documentadas, foi pioneira em suas aplicações além da saúde humana, em água, veterinária, aves e biorremediação. A Sanzyme Biologics está presente no mercado em mais de 40 países.

Para saber mais, acesse https://www.sanzymebiologics.com/ ou entre em contato com [email protected]. Tel.: +91-40-48589999

