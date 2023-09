A Cerimônia de Lançamento de Xi Jinping: O Respeito e a Garantia dos Direitos Humanos (versão portuguesa) teve lugar no Rio de Janeiro

PEQUIM, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Cerimônia de Lançamento de Xi Jinping: O Respeito e a Garantia dos Direitos Humanos (versão portuguesa) e Seminário "Enriquecimento da Diversidade das Civilizações Humanas e Promoção do Desenvolvimento da Causa dos Direitos Humanos no Mundo", evento organizado pela Administração de Publicações em Línguas Estrangeiras da China e pela Embaixada da China no Brasil e realizado pela Edições em Línguas Estrangeiras, pelo Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro e pelo Centro de Comunicações para as Américas (Beijing Review) da Administração de Publicações em Línguas Estrangeiras da China, teve lugar no Rio de Janeiro. Liu Dawei, vice-presidente do Grupo de Comunicações Internacionais da China, Tia Ju, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Zhu Qingqiao, Embaixador da China no Brasil, e Edson Santos, vereador pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, participaram da cerimônia de lançamento e proferiram discursos. A diretora do Centro das Américas (Beijing Review) Li Yafang presidiu o evento, que contou com a participação de cerca de 100 representantes políticos, acadêmicos, culturais e da mídia do Brasil.

Liu Dawei, vice-presidente do CICG, profere um discurso Na cerimônia, Liu Dawei (segundo à esquerda), Zhu Qingqiao (segundo à direita), Tia Ju (primeira à direita) e Edson Santos (primeiro à esquerda) revelam o livro.

Xi Jinping: O Respeito e a Garantia dos Direitos Humanos é dividido em nove tópicos temáticos, colecionou sistematicamente uma série de importantes discursos sobre o respeito e a proteção dos direitos humanos proferidos pelo presidente Xi Jinping. Nessa ocasião, Liu Dawei, Zhu Qingqiao, Tia Ju e Edson Santos revelaram o livro, e Liu Dawei, em nome da editora, ofereceu cópias do livro aos convidados brasileiros.

Durante o seminário, Ding Zhitao, vice-editora-chefe da Edições em Línguas Estrangeiras, Claudia Jannuzzi, assessora na Secretaria de Estado da Casa Civil do RJ e presidente do Seminário Brasil-China, César de Queiroz Benjamin, editor da Contraponto Editora, Douglas Guimarães Leite, pesquisador do Centro do Desenvolvimento Global da Universidade Federal Fluminense, Henrique Nóbrega, presidente da Associação de Amizade Brasil-China, Li Junru, vice-presidente do 4º Conselho Nacional da Sociedade Chinesa para Estudos dos Direitos Humanos, Mo Jihong, diretor do Instituto de Direito e do Centro de Estudo dos Direitos Humanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, entre outros especialistas chineses e estrangeiros, realizaram intercâmbios e discussões sobre a diversidade da civilização humana, a governança global dos direitos humanos e os conceitos e práticas dos direitos humanos da China. Todos concordaram unanimemente que a publicação do livro Xi Jinping: O Respeito e a Garantia dos Direitos Humanos em versão portuguesa ajuda os leitores do mundo lusófono a compreender plena e sistematicamente a situação atual e as características do desenvolvimento dos direitos humanos na China contemporânea, entender de forma científica e precisa as importantes conotações teóricas dos discursos do presidente Xi Jinping sobre o respeito e a proteção dos direitos humanos e melhorar a comunicação e a compreensão dos valores básicos dos direitos humanos entre a China e os países de língua portuguesa, desempenhando um papel importante na eliminação de mal-entendidos, no fortalecimento da comunicação e da cooperação e na promoção conjunta da construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, também injetando um novo impulso ideológico para enriquecer a diversidade das civilizações humanas e promover ainda mais o desenvolvimento da causa mundial dos direitos humanos.

FONTE Foreign Languages Press

