A Charge Anywhere inicia a venda de terminais PDV Android certificados robustos e de senha na tela

LAS VEGAS, 22 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Charge Anywhere e a WizarPOS têm o prazer de anunciar o acordo de distribuição que disponibilizará a linha de terminais de PDV Android da WizarPOS para os EUA, a América Latina e o Caribe. As empresas anunciam hoje a certificação dos EUA e o lançamento do terminal Q1 robusto/portátil e do terminal Q2 de senha na tela durante a conferência Money 20/20 em Las Vegas.

A Charge Anywhere concluiu a certificação EMV de contato ponta a ponta de marca de cartão na plataforma Rapid Connect da First Data e, agora, está aceitando pedidos para a solução QuickSale/ComsGate com os terminais da WizarPOS nos EUA.

A linha de terminais de PDV Android da WizarPOS inclui o Q1, um terminal Android robusto e portátil, e o Q2, um terminal Android de bancada. O Q1 é perfeito para comerciantes móveis e vem com uma tela colorida de 10,1 cm, teclado físico, impressora de recibos de alta velocidade de 5,7 cm e bateria removível. O Q2 tem display colorido de 14 cm, com senha na tela e impressora de recibos de alta velocidade de 5,7 cm. Ambos os terminais também são compatíveis com comunicação por aproximação (contactless), Wi-Fi e sem fio (GSM). Dentre as opções, estão um scanner de código de barras e um sensor de impressões digitais.

O aplicativo de pagamentos QuickSale da Charge Anywhere será usado pelos terminais WizarPOS. Com mais de 50.000 instalações, o QuickSale é um aplicativo de pagamentos flexível e com vários recursos. "Os terminais da WizarPOS com QuickSale oferecem a poderosa combinação de funcionalidade do aplicativo e serviços de implementação a preços que aumentarão a sua margem de lucro. O QuickSale gerencia as configurações, os downloads e as encriptações do terminal do PDV remotamente, economizando tempo e esforços valiosos no gerenciamento dos seus recursos de vendas e dispositivos", disse Paul Sabella, CEO da Charge Anywhere. A Charge Anywhere pretende concluir as certificações EMV adicionais do processador de pagamentos para os EUA, América Latina e Caribe em 2019.

"A WizarPOS tem o prazer de fazer parceria com a Charge Anywhere para disponibilizar os terminais Q1 e Q2 para os EUA, a América Latina e o Caribe", comentou Kaishen Zhu, CEO da WizarPOS International Co., LTD. "A WizarPOS concentra-se exclusivamente em terminais de pagamentos Android, que fornecem uma plataforma aberta, enquanto a equipe da Charge Anywhere tem mais de 20 anos de experiência em serviços comerciais e sólida capacidade de inovação. O aplicativo QuickSale aproveita ao máximo os recursos disponiblizados pelos nossos terminais".

Sobre a Charge Anywhere (www.chargeanywhere.com)

A Charge Anywhere é uma empresa de soluções de tecnologia financeira que simplifica os pagamentos EMV, ao executar todas as etapas do ecossistema de processamento de pagamentos. Processadores, integradores, desenvolvedores e empresas se beneficiam dos nossos aplicativos sem marca, para atender aos padrões P2PE e de segurança de cartões de pagamento no mundo todo. A tecnologia da Charge Anywhere pode aprimorar os recursos de pagamentos de bancos, empresas e processadores de pagamento que desejam a última geração de aplicativos de pagamento. Contato: (800) 211‐1256 ou sales@chargeanywhere.com.

Sobre a WizarPOS (www.wizarpos.com)

A WizarPOS é uma empresa de terminais inteligentes e seguros que acredita na filosofia da plataforma ABERTA. Sua equipe desenvolveu os exclusivos portfólios especializados com base na experiência em várias áreas, que inclui mais de 10 anos em plataforma global e ambiente confiável de execução, 15 anos em padrões PCI e tecnologia EMV e mais de 20 anos em projetos e fabricação de dispositivos seguros altamente integrados. Contato: +86 21 60318218 ou contactus@wizarpos.com.

