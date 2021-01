A China International Import Expo é um impulso ao comércio global de serviços

Para empresas estrangeiras que desejam aproveitar o enorme potencial de crescimento do comércio de serviços na China, a China International Import Expo (CIIE) é uma excelente plataforma.

A área de exposição do Comércio de Serviços na terceira CIIE cobria um espaço de 30.000 metros quadrados dividido em cinco seções, entre elas finanças, logística, consultoria, inspeção e testes e turismo cultural. Mais de 250 expositores, dos quais mais de 50 empresas e líderes do setor listados na Fortune Global 500, compareceram à exposição.

Inteligência artificial, big data e serviços em nuvem também estiveram entre os destaques do evento.

A quarta CIIE, que está programada para acontecer em Xangai de 5 a 10 de novembro de 2021, incluirá mais variedades de serviços.

São bem-vindos os expositores nas áreas de serviços financeiros (bancos, seguros e gestão de ativos), logística, tecnologia da informação, inspeção e testes, serviços integrados, gestão da cadeia de suprimentos, serviços na cultura, turismo, educação, entretenimento e esportes.

Em 2020, a CIIE apresentou seu Comitê Especial para a Cadeia de Suprimentos Inteligente, que reunirá a sabedoria dos líderes do setor para promover uma maior abertura do setor de serviços da China e ajudar a impulsionar o desenvolvimento da gestão da cadeia de suprimentos.

A CIIE é a maior exposição de importação do mundo e uma dos dez maiores eventos de negócios do mundo. Ela liberta o potencial do mercado global.

A feira global de negócios abrange uma gama completa de setores, incluindo produtos alimentícios e agrícolas, automóveis, tecnologia inteligente e de informação, bens de consumo, equipamentos médicos, produtos para a saúde e comércio de serviços.

Mais de 10.000 jornalistas cobriram a exposição nos últimos três anos. Somente no mercado doméstico, mais de 3,5 milhões de reportagens e posts na mídia social apresentaram a CIIE.

As inscrições para a Exposição de Negócios da 4ª CIIE já estão abertas.

Acesse https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en para se inscrever.

Inscreva-se antes de 31 de janeiro de 2021 para aproveitar a oferta antecipada!

Contato: Sra. Nie Qingxin

Tel.: 0086-21-67008870/67008988

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421437/Trade_Services_Exhibition_Area_of_the_CIIE.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1077995/CIIE_Logo.jpg

FONTE CIIE

