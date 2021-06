A Cimeira sobre os Sistemas Alimentares da ONU lança soluções potenciais para ação local, regional e global

ROMA, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Cimeira sobre os Sistemas Alimentares da ONU revelou as 15 áreas de ação com mais de 50 núcleos de soluções que inspirarão as discussões da Pré-cimeira em Roma, de 26 a 28 de julho.

Cada área de ação, desenvolvida por mais de 500 membros das cinco Vias de Ação da Cimeira, representa um conjunto de propostas revolucionárias que pretendem cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) por meio da transformação dos sistemas alimentares.

As soluções, publicadas na Comunidade da Cimeira online, são no sentido de apoiar os Estados-Membros enquanto trabalham nas vias nacionais para a transformação dos sistemas alimentares. Também ajudarão a catalisar novas coligações e compromissos de governos e parceiros para apoiar essas vias, muitas dos quais serão anunciadas na Cimeira sobre os Sistemas Alimentares da ONU em setembro, em Nova Iorque.

As soluções foram refinadas a partir de mais de 2000 ideias propostas durante 18 meses de diálogos, inquéritos e fóruns abertos com Povos Indígenas, jovens, produtores, investigadores, ONG e governos.

Entre as soluções inovadoras estão iniciativas para reinventar os programas de refeições escolares e propostas para incluir o custo de uma dieta saudável no cálculo das linhas de pobreza.

Outras soluções incluem o desenvolvimento de cadeias produtivas livres de desflorestação e subsídios redirecionados para a produção e o consumo sustentáveis.

As ideias iniciais para novas parcerias incluem um Fundo de Sistemas Alimentares dos Povos Indígenas, uma Coligação para a Juventude Africana na Agricultura e uma Aliança de Países Zero para Alimentação e Terras, para os países se comprometerem com as emissões líquidas de gases com efeito de estufa a partir de alimentos e uso da terra até 2050.

Sobre a Cimeira da ONU sobre Sistemas Alimentares de 2021

A Cimeira da ONU sobre Sistemas Alimentares foi anunciada pelo Secretário-geral da ONU, António Guterres, no Dia Mundial da Alimentação, em outubro de 2019, no âmbito da Década de Ação para concretização da Agenda 2030. O objetivo da Cimeira é gerar progresso em todos os 17 ODS por meio de uma abordagem dos sistemas alimentares, alavancando a interligação dos sistemas alimentares com os desafios globais, como a fome, as alterações climáticas, a pobreza e a desigualdade. Mais informações sobre a Cimeira sobre os Sistemas Alimentares da ONU de 2021 e a lista de membros da Comissão Consultiva e do Grupo Científico podem ser encontradas online: https://www.un.org/foodsystemssummit

FONTE UNFSS

