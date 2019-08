A Cint adquire a P2Sample para expandir seu alcance de público e aprimorar recursos programáticos poderosos

ESTOCOLMO, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Cint, plataforma de tecnologia que acelera a coleta de informações em pesquisa de marketing, anuncia hoje a aquisição de 100% da P2Sample, empresa norte-americana com uma das plataformas programáticas de amostragem mais poderosas da indústria de informações sobre o consumidor.

Essa aquisição é um avanço para a Cint, a fim de alcançar sua visão definitiva de ser o pilar de tecnologia das empresas de informações mais inovadoras do mundo, o que traz três vantagens estratégicas para o Cint.

Em primeiro lugar, a empresa se beneficiará da integração aos mais de 200 fornecedores da P2Sample, que incluem redes de afiliados, redes de editores, Google, Facebook, eBay, agências de publicidade e redes de blogs, o que agora permitirá que os clientes da Cint acessem mais de 100 milhões de painelistas, em mais de 150 países, na plataforma Insight Exchange.

Em segundo lugar, integrando-se ao P2Sample, a Cint terá vantagens em um poderoso acesso programático à oferta e demanda de amostras, mais de 100 integrações de API e recursos avançados de detecção de fraude, com base em inteligência artificial, considerados os melhores do mercado.

Em terceiro lugar, a Cint ganhará os funcionários da P2Sample que, ao lado dos seus próprios funcionários, ajudarão a criar valor incrível para os clientes e parceiros de ambas as empresas.

Após a aquisição, os cofundadores da P2Sample, Mathijs de Jong (diretor executivo) e Janna de Bruijne (diretora operacional), permanecerão na empresa em cargos de liderança sênior na nova entidade combinada. Também se juntarão ao grupo de gerenciamento global e ajudarão a liderar iniciativas estratégicas importantes na organização coletiva.

Tom Buehlmann, diretor executivo da Cint, disse: "Esta é uma ótima notícia para os nossos clientes e parceiros. A Cint e a P2Sample têm sólida cultura compartilhada e são dois negócios maravilhosamente complementares. Estamos impressionados com a tecnologia, o know-how, a cadeia de suprimentos e a equipe da P2Sample. Essa aquisição cria uma potência global de amostragem com alcance imenso, que fornecerá aos clientes dados nos quais possam confiar, sólida confiabilidade e a tranquilidade de um parceiro que inova constantemente. Juntos, estamos extraordinariamente preparados para enfrentar os desafios da era digital no mercado de pesquisas".

Mathijs de Jong, o atual diretor executivo da P2Sample, disse: "Temos a mesma visão da Cint sobre a evolução da indústria e vemos enorme potencial nessa combinação. A Cint é uma organização cujos princípios e cultura são praticamente idênticos aos nossos. Estamos entusiasmados por nos unirmos à equipe da Cint, neste momento crucial, e confiantes de que a decisão foi acertada".

Devido ao modelo go-to-market do fornecedor da Cint, compatível com várias plataformas, após a aquisição, a empresa planeja desfazer-se dos dois painéis proprietários P2Sample: Points2Shop e SurveyRewardz.

As duas organizações vão operar como entidades separadas e estarão reunidas sob o guarda-chuva do Grupo Cint até o final de 2019.

Sobre a Cint

A Cint é o backbone de tecnologia das empresas de informação de maior sucesso no mundo. A plataforma Cint acelera a eficiência na coleta de dados de pesquisa, para que as empresas possam obter informações de maneira mais rápida, econômica e escalável, a fim de criar melhores produtos e serviços. Mais de 1.500 pesquisadores, agências e marcas, dentre elas, a Zappi, a GfK e a SurveyMonkey usam a Cint para mudar a forma como coletam informações e são competitivas no mercado. A Cint tem uma equipe em rápido crescimento, em 15 escritórios globais, incluindo Londres, Nova York, Estocolmo, Los Angeles, Barcelona, Japão e Sidney. www.cint.com

Sobre a P2Sample

A P2Sample opera a plataforma de painéis e amostras mais sofisticada da indústria de pesquisa de mercado, para clientes que buscam público específico para obter informações sobre consumidores. A plataforma totalmente automatizada da P2Sample se integra programaticamente com centenas de fornecedores de amostras e permite o gerenciamento eficiente de painéis proprietários. Isso inclui as maiores empresas de painéis, trocas e mercados do setor. Além disso, a plataforma fornece acesso a mais de 60 milhões de consumidores com perfis muito detalhados, além de engajados em mais de 150 países. Apresentando os únicos sistemas de engajamento de entrevistados e detecção de fraude com base em inteligência artificial, a tecnologia da P2Sample trabalha com ampla variedade de metodologias, incluindo pesquisas tradicionais, o que há de mais recente em neurociência e abordagens comportamentais, além de estudos qualitativos e em vídeo on-line. A Marlin & Associates foi a assessoria estratégica e financeira exclusiva da P2Sample. Para obter mais informações, visite o site p2sample.com ou siga @P2Sample

