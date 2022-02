A cirurgia endoscópica de hérnias de disco da coluna vertebral demonstra um alívio da dor estatisticamente significativo e a eficácia dos custos em comparação com os procedimentos abertos

MUNIQUE, 23 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma equipa de médicos, liderada pelo neurocirurgião Dr.B.S. Harhangi do Erasmus Medical Center em Roterdão, publicou recentemente um estudo demonstrando um alívio considerável para pacientes com hérnias de disco após usar o Sistema MaxMoreSpine©. Pela primeira vez, um estudo científico compara o resultado e o custo-eficácia dos dois principais procedimentos cirúrgicos para o tratamento de hérnias de disco da coluna vertebral. Um dos procedimentos é minimamente invasivo e requer apenas uma incisão muito pequena na pele para remover a hérnia do disco protuso por um procedimento endoscópico. O segundo método é conhecido como uma abordagem microscópica aberta. Um total de 682 doentes foram incluídos no estudo, com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos.

"Os resultados são claramente a favor do método cirúrgico endoscópico minimamente invasivo. Os pacientes podem ser tratados em ambulatório sob anestesia local e voltar para casa cerca de 2 horas após o procedimento. Em contraste, usando o método microscópico, os pacientes devem ser submetidos a anestesia geral e normalmente requerem vários dias no hospital antes de regressarem a casa quase sem dor", disse o Dr. Gadjradj, que liderou cientificamente o estudo que acaba de ser publicado no conceituado British Medical Journal. (https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-065846 ) .

Todos os hospitais envolvidos no estudo utilizaram o sistema endoscópico MaxMoreSpine©. Esta tecnologia é desenvolvida, fabricada e distribuída pela Hoogland Spine Products GmbH, sediada em Munique. A empresa de dispositivos médicos foi fundada em 2006 pelo cirurgião holandês Dr. Thomas Hoogland, que tinha mais de 35 anos de experiência, realizou mais de 13.000 procedimentos endoscópicos da coluna vertebral e foi um pioneiro nesta área. O tamanho global do mercado de pacientes submetidos a cirurgias de hérnias de disco da coluna vertebral é superior a 1 milhão por ano.

"O resultado do estudo apresentado pela equipa do Dr. Harhangi apoia e valida claramente o trabalho do meu pai no campo do tratamento minimamente invasivo das hérnias de disco e da alta qualidade do sistema endoscópico, que é hoje utilizado por cirurgiões em todo o mundo", diz Jaap Hoogland, Diretor-geral da Hoogland Spine Products GmbH. Após a perda do seu pai há sete anos, Jaap Hoogland continuou o legado desenvolvendo a tecnologia endoscópica da coluna vertebral.

Sobre a Hoogland Spine

A Hoogland Spine Products GmbH foi fundada em 2006 pelo cirurgião ortopédico e inventor Dr. Thomas Hoogland, em Munique, Alemanha. A visão de Hoogland era desenvolver e comercializar instrumentos menos invasivos e endoscópicos para cirurgia direcionada para tratar hérnias de disco, degeneração de disco e estenose da coluna vertebral. A HSP tem uma forte equipa de gestão que se esforça para tornar os seus produtos um padrão de ouro global. A exclusiva rede mundial de distribuição partilha uma paixão e compromisso na construção da marca MaxMoreSpine, apoiando os clientes e permitindo melhores resultados do paciente. www.max-more.com

