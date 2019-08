A CleverTap ajuda a GiftAMeal a aumentar 2 vezes o número de doações de refeições

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, a plataforma completa de retenção de clientes, anunciou hoje sua parceria com a GiftAMeal como parte de sua atual iniciativa de filantropia - CleverTap4Good. Com essa parceria, a CleverTap reforçou ainda mais seu compromisso de apoiar organizações sem fins lucrativos e sociais em todo o mundo, tornando a tecnologia de comercialização mais acessível.

A GiftAMeal é um aplicativo móvel que permite que os donos de restaurantes façam uma doação para o posto de distribuição de alimentos local simplesmente tirando uma foto de sua refeição. As doações têm o apoio de restaurantes que pagam uma taxa mensal para participarem do aplicativo e atrair novos clientes. A GiftAMeal já ajudou suas parceiras a fornecerem mais de 260.000 refeições para os necessitados.

Com a CleverTap, a GiftAMeal pode ter uma visão em tempo real da jornada do usuário, permitindo que eles possam segmentar automaticamente os usuários em tempo real e organizar campanhas personalizadas e em todos os canais. Através do uso da CleverTap, a GiftAMeal não apenas pode gerar visões detalhadas dos usuários, mas também alcançou envolvimento 15% mais alto, e um aumento de 2 vezes no número de refeições doadas.

Andrew Glantz, CEO da GiftAMeal, disse, "O conjunto de comercialização móvel da CleverTap nos ajudou a aprender como os usuários interagem com nosso aplicativo, através de análises em tempo real, e utilizamos essas visões para melhorarmos a experiência dos nossos usuários. Usamos campanhas programadas e lançadas para enviar mensagens personalizadas para nossos usuários, simplificar nossos esforços e obter conversões mais altas".

Sunil Thomas, co-fundador e CEO da CleverTap, disse, "É maravilhoso ajudar a comunidade. Estamos satisfeitos com a parceria com a GiftAMeal, a qual procura inspirar atos simples de bondade, ajudando as pessoas a combaterem a fome em suas comunidades enquanto capacita os usuários a alimentarem alguém que precisa. Ajudá-los em sua missão através da plataforma da CleverTap é realmente um prazer".

A CleverTap procura ajudar a mudar vidas através da adição de mais organizações sem fins lucrativos e sociais ao programa CleverTap4Good. Para saber mais, visite o endereço CleverTap4Good.

