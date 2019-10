A CleverTap conclui financiamento de US$ 35 milhões da série C para impulsionar o crescimento global

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, principal plataforma de retenção de usuários e ciclo de vida de clientes alimentada por inteligência artificial (IA), anunciou hoje que concluiu a rodada de investimentos da série C, permitindo mais aceleração como líder global em marketing de aplicativos móveis. Crescendo 250% ano a ano, desde 2015, a CleverTap pretende usar esses fundos para construir seu novo hub de engenharia, com sede nos EUA, adicionar recursos preditivos aprimorados à sua plataforma líder de mercado e alimentar uma estratégia agressiva de expansão global de entrada no mercado.

A rodada da série C da CleverTap é liderada pelos investidores existentes, a Tiger Global Management e a Sequoia India. Esse novo financiamento aumenta o investimento externo da CleverTap para US$ 61 milhões, desde o início de 2019, período em que a avaliação da empresa mais do que dobrou, de US$ 150 milhões para US$ 385 milhões.

"As empresas líderes sabem que o segredo para impulsionar o crescimento da receita no mercado de aplicativos móveis é aumentar a retenção de usuários e o valor da vida útil do cliente no longo prazo", disse Sunil Thomas, cofundador e diretor executivo da CleverTap. "Estamos em uma posição única para oferecer uma solução holística, que não apenas forneça informações com base nas quais os clientes podem agir, mas também entregue a mensagem certa para promover envolvimento mais profundo, com base no uso do cliente em tempo real, tudo em escala. Essa última rodada de financiamento permitirá que a CleverTap ajude mais empresas a atingir suas metas de retenção, à medida que constroem relacionamentos duradouros com seus clientes".

O ciclo de vida do cliente da CleverTap e a plataforma de retenção de usuários se beneficiam do aprendizado de máquina para oferecer um conjunto de engajamento robusto, que permita às marcas converter, engajar, reter e aumentar sua base de usuários móveis. A aclamada solução foi adotada por algumas das principais organizações do mundo, de vários setores, e o crescimento dos clientes aumentou mais de duas vezes, apenas no ano passado, com média de mais de oito bilhões de ações de usuários processadas diariamente. O CleverTap ajudou a gerar mais de US$ 2 bilhões em receita incremental para seus clientes e, atualmente, alcança mais de um bilhão de dispositivos e mais de 8.000 aplicativos para consumidores em mais de 100 países.

"Existe clara falta de soluções viáveis no mercado hoje, que impulsiona os resultados comerciais necessários para conversão, retenção e crescimento de dispositivos móveis", afirmou Mohit Bhatnagar, diretor administrativo da Sequoia Capital India LLP. "A CleverTap está resolvendo um problema significativo para os profissionais de marketing, oferecendo uma plataforma de retenção de usuários que pode aumentar exponencialmente o valor da vida útil do cliente e o crescimento no longo prazo".

A expansão global e o desenvolvimento de produtos serão as principais áreas de ênfase da empresa. Os fundos serão usados para impulsionar o crescimento da equipe, nos setores de engenharia, vendas e marketing, nos EUA, na América Latina, Europa e Ásia, permitindo que a CleverTap amplie sua crescente posição de liderança tecnológica e promova conscientização nos territórios em expansão.

Para obter mais informações ou para agendar uma demonstração pessoal, visite o site clevertap.com.

Sobre a CleverTap

A CleverTap é a plataforma líder de engajamento e retenção de clientes, que ajuda as marcas a maximizar o valor da vida útil do usuário. Mais de 8.000 marcas de consumidores no mundo todo, incluindo a Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell e Gojek confiam na CleverTap para ajudá-las a melhorar o envolvimento e a retenção dos usuários, aumentando, dessa forma, a receita no longo prazo. A CleverTap tem o apoio das principais empresas de capital de risco, dentre elas, a Sequoia India, a Tiger Global Management, a Accel e a Recruit Holdings, e opera em São Francisco, Seattle, Londres, Cingapura e Mumbai. Para obter mais informações, visite clevertap.com ou siga a empresa no LinkedIn e Twitter.

