A clínica de recuperação como uma das principais ferramentas para auxiliar no tratamento de dependentes químicos - AcheAqui Clínicas

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Considerada como doença pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a dependência química é um dos principais problemas deste século e precisam ser tratados com seriedade por profissionais de saúde. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, mais de 3,563 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas em período recente (próximo da pesquisa).

No entanto, não somente as drogas ilícitas se tornam um problema na vida da sociedade. Outras substâncias como álcool, medicamentos e o tabaco também representam uma grande parcela de culpa pelo caminho devastador percorrido pelos dependentes químicos.

Os familiares, muitas vezes, se vêem frente a um problema quase que impossível de se solucionar. É o momento que recorrem à Clínica de Recuperação.

No Brasil existem centenas de clínicas, e a família muitas vezes devastada, é responsável por tomar a difícil decisão sobre qual a melhor clínica de recuperação para tratamento do seu ente querido.

Pensando em minimizar esse sofrimento, empresários criaram uma plataforma completamente inovadora: a Ache Aqui Clínicas. Uma plataforma que auxilia as famílias no comparativo de diversas clínicas de recuperação espalhadas pelo Brasil, a fim de facilitar a escolha.

O que uma clínica de recuperação deve oferecer

Além do tratamento propriamente dito, com acompanhamento médico e de demais profissionais da área da saúde, a escolha de uma clínica de recuperação deve levar em conta o trato pessoal com os pacientes.

É necessário que se compreenda que o dependente químico está doente, necessitando de toda a ajuda e amor possível para tornar o processo de reabilitação menos doloroso.

A ressocialização do paciente é outro ponto importante a se atentar. Ao sair da clínica de recuperação, esse paciente precisará de uma nova oportunidade para recomeçar e reconstruir sua história.

Também é importante observar a estrutura oferecida pela clínica. Instalações confortáveis e que propiciem conforto aos pacientes estão entre os pontos mais importantes a serem analisados para a escolha de uma clínica.

A AcheAqui Clínicas, por exemplo, desenvolve esse trabalho em conjunto com a família e o próprio paciente, na maioria das vezes. Deixar esse trabalho nas mãos de profissionais que conhecem como ninguém as reais necessidades da família e paciente, pode tornar muito mais fácil o processo de reabilitação na clínica de recuperação.

Como é o tratamento numa clínica de recuperação

Durante o período de permanência do paciente em uma clínica de recuperação, a equipe de profissionais irá trabalhar em conjunto para encontrar a melhor combinação de tratamento para cada caso, individualmente, seja por meio de terapias, medicamentos ou um conjunto entre esses e outros elementos. Deste modo, o método de recuperação pode mudar de uma pessoa para outra.

De qualquer maneira, independente do método utilizado para cada paciente, o tratamento medicamentoso – para amenizar os efeitos colaterais da abstinência – as terapias e as mudanças de comportamento, são pilares fundamentais para o tratamento em todas as clínicas de recuperação.

A Ache Aqui Clínicas desenvolve um trabalho de seleção e intermediação do contato entre a família e a clínica de recuperação, de modo a tornar mais assertiva a decisão de onde será realizado o tratamento do paciente necessitado. Seguem um rigoroso padrão de qualidade e exigem de suas clínicas parceiras que estejam completamente em dia com todas as normas sanitárias, de segurança e também no que tange aos procedimentos médicos, a fim de garantir a qualidade absoluta das clínicas que integram seu portfólio.

Conheça mais em http://www.acheaquiclinicas.com.br/

Mara Rodrigues

Jornalista – ANCINE 30580

FONTE AcheAqui Clínicas

Related Links

http://www.acheaquiclinicas.com.br/



SOURCE AcheAqui Clínicas