A CLX é a primeira a lançar uma API global de mensagens corporativas A2P RCS com recurso de SMS

ESTOCOLMO, 9 de janeiro de 2018 /PRNewswire/ -- A provedora líder de plataformas de comunicações como serviço (CPaaS), CLX Communications AB (NASDAQ XSTO:CLX), anunciou hoje o lançamento da primeira API global de mensagens de Serviço de Comunicações Ricas (RCS) com recurso de SMS. A partir de hoje as empresas poderão se inscrever para um teste beta limitado, o qual lhes permitirá testar o A2P RCS em países selecionados, para mais informações, visite o endereço http://www.clxcommunications.com/products/rcs-business-messaging/.

No final do ano passado a GSMA confirmou que 50 operadoras de telefonia móvel já lançaram o RCS e que o serviço já tem atualmente 138 milhões de usuários em todo o mundo, com previsão de crescimento para 350 milhões em 2018 e de mais de um bilhão até 2019.

O recurso de SMS garante a entrega das mensagens tanto como uma mensagem rica para aparelhos Android habilitados para RCS ou como uma mensagem de SMS padrão, caso o cliente RCS não esteja presente no aparelho.

O padrão RCS Universal Profile 2.0 permite recursos de conteúdo ricos, tais como imagens, vídeos e botões de resposta intuitivos que podem se conectar com outros menus e funções. Ele foi projetado para promover interação recíproca entre a empresa e o cliente, permitindo funções melhoradas de serviço aos clientes, incluindo interatividade por chatbot (atendimento automatizado).

O serviço de mensagens RCS também inclui confirmações de leitura e recebimento para que os comerciantes possam realizar testes A/B, medir o sucesso de campanhas de mensagens e fazer mudanças rápidas para melhorar o envolvimento com o cliente.

TJ Thinakaran, Executivo-Chefe de Operações da CallFire, um dos primeiros clientes corporativos da CLX a se integrar na API RCS da CLX, comentou, 'Ficamos empolgados aqui na CallFire para lançarmos o RCS no mercado dos EUA e fornecer uma experiência rica para o cliente com os recursos avançados que o serviço de mensagens RCS traz. Como a entregabilidade é crítica, é importante ter a capacidade de gerenciar um híbrido entre RCS e SMS para o futuro próximo. A CLX fez um excelente trabalho ao tornar fácil para as empresas utilizarem o RCS sem perderem o alcance do SMS'.

A GSMA estima que até 2021 o mercado de mensagens A2P valerá US$ 74 bilhões e que o RCS será o principal impulsionador deste crescimento, bem como do emergente mercado de mensagem-como-plataforma (MaaP) como um todo. A MaaP é a evolução das mensagens móveis como um canal de envolvimento com o cliente, o qual pode incluir fazer uso das mensagens corporativas (A2P) que incorporam chatbots que utilizam Inteligência Artificial (IA).

O RCS recebeu um impulso significativo em fevereiro de 2017, quando a Google anunciou o lançamento de seu Programa de Acesso Antecipado para o sistema de Mensagens Corporativas para Android (Android Business Messaging), o primeiro Serviço A2P baseado no padrão RCS.

Rob Malcolm, Vice-Presidente de Marketing e Vendas On-line da CLX, disse, 'Está claro que o RCS irá impulsionar o mercado de mensagens corporativas para uma nova era de serviços de atendimento e envolvimento com o cliente. É importante que agora é possível incluir serviços enriquecidos baseados em IA tais como chatbots em um canal nativo de mensagens móveis'.

'Apesar da excelente notícia tanto para empresas quanto para marcas, é importante fazer uma provisão para aparelhos que não são baseados em RCS, oferecendo SMS como um recurso automático para que as mensagens cheguem para todos'.

Sobre a CLX Communications

A CLX Communications (CLX) é uma provedora líder global de serviços e soluções de comunicações baseadas em nuvem para empresas e operadoras de telefonia móvel. Os serviços de comunicações móveis da CLX possibilitam que as companhias se comuniquem globalmente com pessoas e dispositivos conectados - a Internet das Coisas (IoT) de maneira rápida, segura e com boa relação custo-benefício.

As soluções da CLX possibilitam uma comunicação mundial essencial aos negócios por meio de serviços de mensagens móveis (SMS), serviços de voz, vídeo, dados e serviços de conectividade móvel para a IoT. A CLX vem crescendo com rentabilidade desde sua fundação. O Grupo está sediado em Estocolmo, na Suécia e está presente em outros 20 países. As ações da CLX Communications são comercializadas na NASDAQ de Estocolmo – XSTO:CLX.

Para saber mais, visite o endereço: www.clxcommunications.com

Sobre a CallFire

A família de marcas CallFire é provedora líder de soluções de marketing de auto serviço de texto e voz fáceis de usar para milhares de empresas nos Estados Unidos e no Canadá. Somos especializados em ajudar empresas locais a crescer e a reter sua receita através de assistência e compromisso proativos. Nossas soluções também apoiam as comunicações de serviço ao cliente, cobranças e logística.

Além de servir às empresas locais, capacitamos organizações sem fins lucrativos, grupos religiosos e outras organizações para melhorarem seus esforços de assistência. A CallFire está sediada em Santa Monica, na Califórnia, com escritórios afiliados em Austin, no Texas e em Kiev, na Ucrânia.

Para saber mais, visite o endereço: https://www.callfire.com

