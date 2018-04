A Codewise apresenta a primeira plataforma de otimização de correspondência de ofertas e tráfego de anúncios acionada por IA

Essa nova tecnologia ajuda os profissionais de marketing digital e desempenho, bem como os profissionais de compra de mídia em agências e marcas, a aproveitar ao máximo suas iniciativas de gerenciamento de anúncios online, graças à correspondência automática em tempo real do tráfego com as melhores ofertas estimadas.

A nova tecnologia de 'Offer Automation' gera um ganho de ROI de dois dígitos, uma grande economia de seu tempo e orçamento que pode ser reinvestido em operações de gerenciamento de campanha e eficiência de escalabilidade. Tudo isso graças ao volume de ofertas possivelmente ilimitado que podem ser processadas dentro de qualquer prazo.

"Nosso mecanismo orientado por dados e acionado por IA analisa o desempenho de suas campanhas online, calcula e libera automaticamente a distribuição de tráfego ideal entre ofertas com uma precisão que o teste A/B manual não consegue superar, resultando no aumento do ROI, dos ganhos por visitas e da taxa de conversão", afirma Robert Gryn, CEO e Fundador da Codewise. "A Offer Automation da Voluum otimiza suas campanhas em tempo real e de forma contínua, eliminando a necessidade de sempre ajustar a estratégia de fluxo de tráfego e possibilitando capacidade de processamento de campanhas ilimitada e escalabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana".

"De acordo com nosso valor essencial, o foco externo, temos ouvido atentamente a demanda de nossos clientes por informações práticas e por fluxos de trabalho automatizados", afirma Dr. John Malatesta, Diretor de Receita e Marketing da Codewise. "Como resultado, estamos melhorando progressivamente nossa plataforma SaaS do Voluum Tracker de otimização e medição de anúncios com recursos de IA. A distribuição manual do tráfego de anúncios entre as ofertas, sem saber qual oferta representa a melhor correspondência, resulta em desperdício de orçamento e tempo e gera um desempenho inferior. A Offer Automation implanta diretamente ações inteligentes orientadas por dados que ajudam os profissionais de marketing a maximizar seu impacto comercial".

Para obter mais informações sobre a Offer Automation da Voluum, acesse https://voluum.com/offer-automation.

Sobre a Codewise

A Codewise é onde o talento prospera. Desde 2011, ela oferece um ambiente colaborativo que estimula soluções criativas e o crescimento, permitindo a criação de suas principais plataformas de tecnologia de anúncios: Zeropark, uma troca de tráfego de desempenho, e Voluum, o controlador de campanhas líder do mercado com uma plataforma de publicidade Demand-Side Platform nativa integrada. A Codewise é uma empresa de criação de empreendimentos totalmente autofinanciada, sediada em Cracóvia, Polônia, com escritórios em Londres e Santa Monica. A empresa tem mais de 200 funcionários talentosos e oferece suporte a clientes em mais de 190 países. www.codewise.com

Sobre a Voluum

A Voluum é uma plataforma de marketing completa para todas as suas análises de desempenho, controle, otimização e compra de mídia. Ela é composta pelo Voluum Tracker, o líder confiável em controle de desempenho entre telas, e pelo Voluum DSP integrado, uma plataforma de anúncios Demand-Side Platform nativa de última geração. A Voluum é a ferramenta ideal para otimizar e dimensionar suas campanhas, contando com filtragem antifraude, lista de permissões e uma excelente velocidade de geração de relatórios. Equipada com um eficiente banco de dados proprietário, desde setembro de 2014, a Voluum atende a milhares de clientes de SaaS em mais de 190 países. www.voluum.com

Sobre a Zeropark

A Zeropark é uma troca de tráfego de desempenho que conecta anunciantes, afiliados e equipes de compra de mídia a fontes de tráfego de alto desempenho, em tempo real. Oferece tráfego selecionado em redirecionamentos de domínios fixos, aplicativos móveis e premium pop. Apresenta opções de segmentação robustas e ferramentas de otimização eficientes, impulsionadas por mecanismos de aprendizagem de máquina, tudo em uma interface amigável. A Zeropark oferece 150 milhões de visualizações de anúncios todos os dias. www.zeropark.com

