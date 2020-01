A Colgate anuncia tecnologia inovadora projetada para revolucionar a saúde oral

Quando for lançada mais adiante este ano, a escova dental Colgate® Plaqless Pro será a primeira escova dental elétrica disponível comercialmente que detecta acúmulo de biofilme e fornece orientação em tempo real para um escovamento completo. A escova foi reconhecida hoje na Feira de Produtos Eletrônicos de Consumo (CES - Consumer Electronics Show) com o prêmio de Melhor Inovação para Saúde e Beleza.

"No consultório do dentista, estamos começando a observar uma mudança na direção da precisão da higiene oral que personaliza o tratamento para as necessidades específicas de cada paciente", disse a Dra. Maria Ryan, executiva chefe da área dental da Colgate. "A escova dental elétrica inteligente Colgate® Plaqless Pro foi inspirada por essa mudança, e melhora a eficácia do escovamento levando em conta a técnica de escovamento do indivíduo e o acúmulo de biofilme em sua boca. E, através do aviso imediato ao usuário de que uma área está limpa, a Plaqless Pro os ensina a escovar melhor, ajudando tanto o paciente quanto ao dentista a construírem uma parceria ainda mais forte para alcançarem a saúde oral ideal".

A escova dental elétrica inteligente Colgate® Plaqless Pro permite que os usuários vejam quando precisam escovar por mais tempo uma área em sua boca ou quando todo o acúmulo de biofilme for removido. Usando um anel iluminado em volta da escova, o usuário verá uma luz azul quando o acúmulo for encontrado, e depois uma luz branca aparece para dizer ao usuário para continuar. Os consumidores podem agora escovar com confiança, sabendo quando seus dentes estão completamente limpos.

O aplicativo Colgate Connect se conecta à escova através da tecnologia Bluetooth® para fornecer ao usuário uma experiência de escovamento precisa e personalizada. Os sensores incorporados no cabo da escova dental criam um mapa completo da boca do usuário. Cada vez que escovam os dentes, os usuários podem consultar o aplicativo para ver exatamente onde escovaram os dentes, onde perderam um ponto e agora, se uma área já escovada está verdadeiramente limpa. O aplicativo também fornece feedback instantâneo sobre o escovamento, dados personalizados, treinamento e dicas de higiene oral.

"Estamos empolgados por lançarmos esta tecnologia inovadora com sensores que podem ver através de uma pasta dental espumante para fornecer informações que ajudam as pessoas a assumirem fortemente sua saúde oral", disse Patricia Verduin, executiva chefe de tecnologia da Colgate-Palmolive. "Nossa nova Plaqless Pro proporciona limpeza superior de uma escova dental energizada, o comprovado posicionamento e localização dos aparelhos de higiene oral e agora a detecção de um scanner oral, o qual permite feedback de escovamento pessoal em tempo real para limpeza excepcional"

A escova dental Colgate® Plaqless Pro estará disponível em 2020 no endereço shop.colgate.com/ces.

Sobre a Colgate-Palmolive:

A Colgate-Palmolive é uma empresa líder global de produtos de consumo, concentrada na Higiene Oral e Pessoal, Limpeza do Lar e Nutrição Animal. Com mais de 34.000 funcionários e seus produtos vendidos em mais de 200 países e territórios, a Colgate é conhecida por marcas domésticas tais como Colgate, Palmolive, elmex, Tom's of Maine, Sorriso, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, Filorga, eltaMD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline e Suavitel, bem como as Hill's Science Diet e Hill's Prescription Diet. A empresa é também reconhecida por sua liderança e inovação na promoção da sustentabilidade ambiental e bem-estar comunitário, incluindo suas realizações para economizar água, reduzir o desperdício, promover a reciclagem e melhorar a saúde oral das crianças, através de seu programa Sorrisos Brilhantes, Futuros Brilhantes (Bright Smiles, Bright Futures), o qual alcançou mais de um bilhão de crianças desde 1991. Para mais informações sobre o negócio global da Colgate e sobre como a empresa está construindo um futuro risonho, visite o endereço http://www.colgatepalmolive.com.

