A Comdex completa processos de comércio de mercadorias no valor de mais de US$ 10 milhões

SINGAPURA, 8 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Comdex, uma plataforma de comercialização de mercadorias construída na cadeia de blocos Commit, completou negociações no valor de mais de US$ 10 milhões em sua plataforma. A Comdex está permitindo que comerciantes de mercadorias se envolvam em acordos internacionais e conduzam fluxos de trabalho pré-negociação e pós-negociação. O financiamento de negociações deverá ser introduzido na plataforma em 2020.

No início desse ano, a Comdex completou seu primeiro acordo internacional na forma de uma transação da mercadoria trigo entre a Malásia e a Austrália. As organizações de comércio envolvidas utilizaram o portal de pagamentos e o sistema de contrato de depósito da Comdex para liquidar a comercialização não financiada.

A Comdex oferece maiores eficiências operacionais através de soluções digitais KYC/AML, processamento eficiente de dados e gestão de documentos juntamente com confiança aumentada através da utilização de soluções baseadas em cadeia de blocos para a proveniência do documento digital. Portanto, os primeiros a adotarem descobriram que essa é a solução preferida para suas necessidades.

Enquanto firmas estabelecidas de comércio de mercadorias tais como Cargill ou Bunge mantêm soluções sofisticadas de plataforma de negociação interna, a maioria das empresas de pequeno e médio portes (SMEs) e de médio porte (MEs) nos mercados emergentes dependem de métodos arcaicos de comunicação e troca de dados. Isso resulta em uma falta geral de confiança entre as partes que fazem transações internacionais. A Comdex tem por objetivo abordar essa questão através da utilização de recursos da cadeia de blocos, tais como imutabilidade, proveniência e consenso os quais, por sua vez, reduzem o tempo até o acordo.

A cadeia de blocos reforça a confiança entre as partes negociantes, a Comdex e também os financiadores de negócios, os quais também participarão da plataforma. A aplicação Comdex foi construída na Commit Network, uma cadeia de blocos empresarial comparável com a Corda ou com a Hyperledger. A Commit Network está baseada na cadeia de blocos Tendermint a qual também alimenta a cada vez mais popular Cosmos Network.

Em vez de estabelecer uma infraestrutura centralizada de hospedagem para operar a cadeia de blocos, a aplicação Comdex conta com uma rede de 'validadores' ou 'auditores em tempo real da cadeia'. Estes 'validadores' compostos pela B-Harvest, CertusOne, Figment Networks e StakewithUs, asseguram que nem a Comdex nem qualquer outra entidade possam manipular as transações conduzidas na plataforma.

A Comdex está revolucionando o setor de comércio fragmentado de mercadorias, tornando-o eficiente, rápido e transparente. A visão da Comdex é aumentar o processo rudimentar do comércio global de mercadorias para minimizar o tempo até os acordos e maximizar a transparência, a eficiência e a imutabilidade na descoberta do comércio e no financiamento do comércio na velocidade da luz. A solução foi projetada para ligar harmoniosamente os protocolos bancários existentes com a tecnologia moderna para assegurar confiança, velocidade e escalabilidade das transações e dos acordos.

