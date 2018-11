A Comviva lança plataforma unificada de experiência digital (UDxP)

NOVA DELHI, 6 de novembro de 2018 /PRNewswire/ --

Uma plataforma de fornecimento de serviços digitais consolidados para acelerar a jornada transformacional de uma operadora

Capacita os clientes comerciantes e empresariais para controlarem e gerenciarem serviços múltiplos através do autocuidado digital

A Comviva , líder global no fornecimento de soluções de mobilidade, lançou uma plataforma poderosa, mas fácil de usar, a plataforma unificada de experiência digital (UDxP - Unified Digital Experience Platform) , a qual vai acelerar a jornada das operadoras de serviços de comunicação (CSPs), capacitando-as para fornecer um conjunto de serviços integrados, automatizados e inteligentes para seus clientes, enquanto assegura uma experiência sem conflitos através dos canais.

As operadoras de serviços de telecomunicações forneceram a base para a digitalização para diversos setores. Entretanto, elas têm sido lentas na digitalização de suas próprias operações e ofertas, colocando-as em risco de se tornarem participantes minoritárias na emergente economia digital, fazendo com que elas percam participação no mercado e receitas. A plataforma UDxP da Comviva ajudará as operadoras a aumentarem sua cadeia de valor, acelerando seu crescimento sustentável em um mundo cada vez mais digital.

Discursando no lançamento, Amit Sanyal, Vice-Presidente e Chefe Executivo de Soluções de Valor do Cliente da Comviva, disse, "No mundo digital de hoje, as operadoras de serviços de comunicação são obrigadas a reinventar seus modelos de negócios para sobreviverem a ameaça dupla de diminuição da receita média por usuário (ARPU) e aumento dos serviços pela Internet (OTT). Neste paradigma de mudanças, o autocuidado digital ajudará as provedoras de serviços a direcionarem a mudança da conectividade para a capitalização em demanda digital. Estamos empolgados com o lançamento da plataforma UDxP, a qual fornece aos clientes digitais emergentes a conveniência, a opção e os meios para a gratificação instantânea, que são as bases para empresas impulsionadas pela tecnologia digital".

A UDxP consolida as ofertas de telecomunicações, através de uma plataforma digital integrada, a qual capacita os clientes comerciantes e empresariais para controlarem e gerenciarem serviços múltiplos através do autocuidado digital em seu canal preferido, tal como telefone celular, Internet, relógios inteligentes, USSD ou SMS. Os níveis mais altos de personalização disponíveis no autocuidado digital, através de novas tecnologias tais como IA e aprendizado de máquina, permitirão que as operadoras forneçam níveis melhorados de serviços com base em percepções práticas mais profundas, comparáveis com os disruptores do setor.

Como o tempo até o mercado mais rápido é um importante pré-requisito para o suprimento de serviços digitais, a plataforma UDxP da Comviva fornece módulos pré-configurados de autocuidado, bem como uma integração inteligente baseada em camadas na linguagem XSLT para assegurar tempo até o mercado mais rápido através de integrações eficientes e rápidas. Isto permite que a provedora de serviços digitais lance serviços rápida e eficientemente, sem romper os fluxos dos negócios.

