A conferência "Understanding China - GBA Dialogue" discute novos paradigmas de desenvolvimento e soluções para o crescimento global

CANTÃO, China, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Um seminário da conferência anual "Understanding China – GBA Dialogue" reuniu recentemente figuras ilustres no campo da política, acadêmicos e negócios para lançar luz sobre as oportunidades de cooperação que estão à frente da China e do mundo para impulsionar a recuperação econômica na era pós-pandemia.

Realizado em 19 de abril em Cantão, China, o evento destaca novas possibilidades de desenvolvimento e a necessidade de construir uma economia mundial sustentada pelo equilíbrio, inclusão e tolerância.

Tematicamente focado em "New Development Paradigm and Balanced, Coordinated, and Inclusive Global Economic Development", o evento, co-organizado pelo Instituto de Inovação e Estratégia de Desenvolvimento da China (em inglês: China Institute for Innovation & Development Strategy), forneceu uma plataforma para os líderes globais se aprofundarem em tópicos relacionados aos principais desafios de hoje, e o papel da China na facilitação do comércio global e da recuperação econômica.

Embora a economia global tenha se recuperado um pouco, a ameaça contínua de pressões descendentes alimentadas por crises energéticas e fricções geopolíticas continua a persistir, com o aumento das tensões internacionais introduzindo mais incertezas que obscurecem as perspectivas de crescimento global.

Com base nesse cenário, o seminário teve como objetivo criar um espaço que reunisse políticos, acadêmicos, pensadores e líderes de negócios globais para relembrar as contribuições da China para impulsionar o progresso social e econômico e examinar novas possibilidades para a China, além de desbloquear a próxima fase de crescimento.

Os palestrantes reconheceram o esforço da China em injetar energia nova na economia mundial em 2023 e as políticas de resposta otimizadas à COVID-19, que ajudaram a impulsionar a demanda global e a reduzir as restrições da cadeia de suprimentos.

Durante seu discurso, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown também destacou as conquistas da China no desenvolvimento social, enfatizando a necessidade urgente de cooperação global para enfrentar os desafios mais prementes do mundo.

Ele pediu às principais potências que trabalhem em conjunto para melhor forjar a colaboração multilateral, promover reformas para instituições internacionais, melhorar o sistema de governança econômica internacional e se esforçar para construir um futuro mais próspero, igualitário e sustentável.

Lorde O'Neill de Gatley, consultor sênior do Instituto Real de Assuntos Internacionais (em inglês: Royal Institute of International Affairs) do Reino Unido, compartilhou o sentimento de Brown, enfatizando que o espírito de cooperação global entre o G20 deve ser revivido em resposta a problemas globais como recessão econômica, conflitos regionais, mudanças climáticas e saúde pública.

O vice-diretor do Departamento de Economia da Academia Nacional de Governança da China, Xu Zhengzhong, observou que o novo plano de desenvolvimento da China ajudará a redesenhar o mapa da inovação global e remodelar a estrutura econômica global, refinando padrões e normas internacionais, permitindo que mais países aproveitem os frutos da globalização econômica.

O diretor do Centro de Pesquisa Econômica da China no Instituto de Inovação e Estratégia de Desenvolvimento da China, Liu Xinghua, enfatizou que é responsabilidade coletiva de todas as nações seguir o caminho do desenvolvimento pacífico e colaborar na resolução de problemas econômicos globais. Ele enfatizou a importância de estabelecer uma estrutura econômica global justa e equitativa que priorize o equilíbrio, a coordenação, a inclusão, a cooperação e a prosperidade comum.

