A conquista do Campeonato Inglês pelo Manchester City ilumina o Brasil

Imagens dos jogadores do City foram projetadas em prédios em cada uma de suas cidades natais em todo o mundo, incluindo São Paulo, Paraná e Bicas

Os locais foram selecionados devido à conexão pessoal com cada jogador – incluindo clubes de futebol infantil e antigas escolas

Os jogadores foram surpreendidos pelas projeções de luz para celebrar sua conquista do Campeonato Inglês

Fernandinho’s first football pitch in Londrina Paraná, Brazil Ederson’s first football pitch in Osasco, Sao Paulo in Brazil Gabriel’s first football pitch in the favela in Jardim Peri, Sao Paulo in Brazil

Para celebrar a conquista do Campeonato Inglês pelo Manchester City, uma série de projeções de luz foi realizada ontem à noite em cada uma das cidades natais dos jogadores em todo o mundo, incluindo São Paulo, Paraná e Bicas. Estas projeções espalhadas por 25 cidades em três continentes foram uma surpresa especial para os jogadores, após levantarem ontem o troféu do Campeonato Inglês, no Estádio Etihad.

Todos os jogadores que fizeram parte da campanha vencedora, o técnico Pep Guardiola e sua equipe de treinamento foram representados nas projeções. No Brasil, as projeções foram realizadas em São Paulo, Paraná e Bicas para celebrar as conquistas de Gabriel Jesus, Ederson, Fernandinho e Danilo, respectivamente. Em São Paulo, as projeções foram realizadas no local onde Gabriel jogou futebol pela primeira vez, no Jardim Peri e no primeiro campo de futebol de Ederson, em Osasco. Os primeiros anos de Fernandinho como jogador foram passados em Londrina, no Paraná e uma projeção foi realizada numa igreja da vizinhança de Danilo, em Bicas.

Outras projeções por todo o mundo incluíram a praia em Arguineguín, Gran Canaria, onde o jovem David Silva costumava praticar suas habilidades, o monumento em Essen, Alemanha, o qual Leroy Sané tatuou em suas costas e o local do primeiro clube de Kevin De Bruyne, onde jovens jogadores agora competem na 'Copa Kevin De Bruyne' todos os anos. As projeções também foram realizadas na Academia de Futebol do City, em Manchester, para homenagear os jovens jogadores que se graduaram na Academia e entraram para o time principal nesta temporada.

O Executivo-Chefe de Operações do Manchester City, Omar Berrada, disse: "Este foi um projeto ambicioso e empolgante que tivemos o prazer de revelar durante as últimas 24 horas. Ontem foi um excelente dia em Manchester quando levantamos o troféu do Campeonato Inglês e queríamos fazer algo que impressionasse nossos jogadores e que estendesse estas comemorações até suas cidades natais".

"As reações dos jogadores foram fantásticas – eles adoraram ver sua conquista do Campeonato Inglês ser marcada em locais tão especiais e permitindo que os fãs locais pudessem participar. Gostaria também de agradecer aos amigos e familiares dos jogadores por sua ajuda para tornarmos possível este projeto".

Para visualizar fotos e vídeos de cada projeção, visite o endereço http://www.mancity.com ou as plataformas de mídia social do clube.

