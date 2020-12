A Convenção Global da Coreia é aberta para destacar as realizações de Seul na cooperação internacional

SEUL, Coreia do Sul, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Um fórum internacional começou em Seul na quarta-feira para compartilhar as conquistas da Coreia do Sul na cooperação global e explorar seus papéis e desafios futuros na era após a COVID-19. O Conselho Nacional de Pesquisa para Economia, Humanidades e Ciências Sociais e a Korea Land & Housing Corp. são os anfitriões da convenção que conta com o patrocínio de cerca de 150 instituições públicas e governamentais.