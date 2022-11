A corretora líder em Forex e CFDs FP Markets aumenta sua oferta de Forex na África, América Latina e Ásia.

Sydney, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Novos pares de moedas exóticas estão agora disponíveis por meio das plataformas de negociação MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5) da FP Markets.

Em 2022, as negociações no mercado de câmbio registraram recordes impressionantes de US$ 7,5 trilhões por dia, acima dos US$ 6,6 trilhões três anos antes. Em resposta, a FP Markets - líder global nos negócios de Forex e CFDs - está expandindo sua oferta de pares de moedas exóticas.

Leading Forex and CFDs Broker FP Markets Increases its Forex Offering in Africa, LATAM & Asia

As seguintes moedas agora podem ser negociadas em relação ao dólar americano:

Xelim queniano

Xelim de Uganda

Peso chileno

Peso colombiano

Novo dólar de Taiwan

Kwacha zambiano

Botswana pula

A decisão de adicionar pares de moedas exóticas adicionais, elevando a oferta total no espaço Forex para mais de 70 pares de moedas, complementa a ampla gama de produtos financeiros da FP Markets, como commodities, índices de ações, ações individuais, criptomoedas, títulos, ETFs e mais.

Craig Allison, chefe da Europa, Oriente Médio e África, comentou: 'Como um corretor de primeira linha, nosso objetivo é sempre a satisfação do cliente. Portanto, os pares de moedas adicionais, que podem ser negociados por meio de nossas plataformas de negociação MT4 ou MT5, oferecem aos investidores opções e flexibilidade ao negociar no mercado de câmbio'.

A FP Markets, estabelecida em 2005, é uma corretora regulamentada que fornece aos clientes mais de 10.000 instrumentos negociáveis, spreads consistentemente baixos, execução rápida, suporte ao cliente inigualável 24 horas por dia, 7 dias por semana e uma variedade de diferentes tipos de contas para atender a todas as estratégias e estilos de negociação. Usando preços brutos, os clientes também recebem preços agregados em vários provedores de liquidez de alto nível.

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma Corretora Forex Global Regulada pela Austrália com mais de 17 anos de experiência no setor.

A FP Markets oferece spreads de Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips e alavancagem de até 500:1 na sua conta Pro.

Baixe oaplicativomóvel da FP Markets e negocie de qualquer lugar em várias plataformas online poderosas como MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader e Iress.

O excepcional serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana em várias línguas da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o lar dos clientes mais satisfeitos do setor, tendo recebido o prêmio "The Highest Overall Client Satisfaction Award", por cinco anos consecutivos pela Investment Trends.

A FP Markets foi premiada como a "Global Forex Value Broker" por quatro anos consecutivos (2019, 2020, 2021,2022) no Global Forex Awards.

A FP Markets recebeua premiação de "Melhor Experiência para Negociações Forex na UE" do Global Forex Awards de 2021.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Melhor Corretora Forex da UE" e o "Best Forex Partners Programme" na Global Forex Awards de 2022.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Melhor Executor de Trade" no Ultimate Fintech Awards 2022

Para saber todos os detalhes sobre nossa ampla gama de ofertas, acesse https://www.fpmarkets.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1957912/FP_Markets_Exotic_Currency_Pairs.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpg

FONTE FP Markets

SOURCE FP Markets