A CoverGo ajuda empresas de seguros americanas a se tornarem digitais com sua tecnologia sem código

HONG KONG, 15 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A CoverGo, líder asiática em tecnologia de seguro sem código, está se expandindo para os EUA, Canadá e América Latina para ajudar as seguradoras a se digitalizarem e a se manterem ágeis e relevantes nesta era de alta tecnologia.

A CoverGo oferece uma plataforma sem código para empresas de seguros simplificarem seu ecossistema desde a construção de produtos até a gestão de sinistros. Desde janeiro de 2021, a receita de assinaturas da empresa aumentou mais de 400%.

Para acelerar sua expansão internacional, a CoverGo designou a DP88 como sua consultora estratégica. A parceria ajudou a CoverGo a garantir financiamento inicial para expansão, percepções de mercado e relacionamentos com os principais parceiros e investidores para a próxima rodada de arrecadação de fundos de capital.

A expansão da CoverGo vem em meio à digitalização do mercado de seguros de USD 6,3 trilhões. Estima-se que sem código/pouco código seja responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações no setor até 2024. Portanto, a CoverGo está em uma posição perfeita para enfrentar este mercado e ajudar as empresas a se adaptarem ao ambiente em mudança.

Segundo Cesar Moufarrege, CEO da XN Worldwide Insurance (cliente empresarial da CoverGo nos EUA):

"A tecnologia e a plataforma da CoverGo são algo que estamos procurando para avançar nossos objetivos de transformação digital e aumentar a satisfação do cliente por meio da velocidade de chegada ao mercado e serviço. Esta plataforma orientada por API sem código é perfeitamente adequada à nossa infraestrutura, uma vez que nos oferece flexibilidade e agilidade para lançar novas APIs sem o modelo tradicional de forte dependência do suporte do fornecedor de tecnologia e comunicação constante entre diferentes equipes."

Tomas Holub, CEO da CoverGo, disse:

"As seguradoras percebem agora mais do que nunca que o desenvolvimento personalizado de TI é lento e dispendioso, e os pacotes de software prontos não satisfazem a flexibilidade que exigem. É por isso que vemos a demanda crescente em todo o mundo por uma plataforma sem código verdadeiramente configurável. A parceria estratégica com a DP88 e o próximo investimento ajudará a levar a CoverGo às empresas de seguros em todo o mundo."

David Piesse, CEO da DP88, declarou:

"Ficamos muito impressionados com a capacidade de interoperabilidade da tecnologia CoverGo para o setor de seguros, que tem muitos sistemas antigos para serem integrados às novas plataformas digitalizadas. Sua tecnologia está reduzindo significativamente o tempo para integrar e trazer novos produtos e inovações para o mercado."

Sobre a CoverGo

A CoverGo é a primeira plataforma de seguro totalmente configurável, modular, sem código e de nível empresarial. Ela permite que as empresas desenvolvam produtos em velocidade recorde, automatizem a administração de apólices, os sinistros e os processos e melhorem a distribuição omnichannel. Alimentada por mais de 500 APIs de seguro, a plataforma pode ser utilizada em parte ou na íntegra e implementada em qualquer nuvem. A CoverGo tem mais de 30 clientes de P&C, seguros de saúde e de vida em 3 continentes.

Sobre a DP88

A DP88 é uma consultoria que faz parte de um escritório familiar asiático que vem financiando LP (Sociedades comanditárias) e/ou investindo em fundos de tecnologia de prestígio, como a Greycroft Ventures e Growth Funds, Primetime Partners, Anthemis Insurtech, EGP Partners, Pantera Capital, GP BUllhound Fund, bem como várias startups de tecnologia em estágio inicial que se tornaram unicórnios e estão listadas na Bolsa de Valores de Nasdaq e Hong Kong.

Contato:

Karen Wu

Coordenadora de Imprensa e RP

DP88 Limited

Telefone: +852 2827 1162

E-mail: [email protected]

Julien Hauss

Gerente Regional de Vendas e Marketing

CoverGo Limited

Telefone: +852 2111 9159

E-mail: [email protected]

