A COVID-19 provocou 6,9 milhões de mortes em todo o mundo, mais do que o dobro divulgado pelos relatórios oficiais

SEATTLE, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Globalmente, a COVID-19 causou aproximadamente 6,9 milhões de mortes, mais do que o dobro do que os números oficiais mostram, de acordo com uma nova análise do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME) da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington. O IHME descobriu que as mortes por COVID-19 são significativamente subnotificadas em quase todos os países. A análise atualizada mostra que os Estados Unidos tiveram mais mortes por COVID-19 até o momento do que qualquer outro país, um total de mais de 905.000. Por região, a América Latina e o Caribe e a Europa Central, Europa Oriental e Ásia Central foram os mais atingidos em termos de total de mortes. Esse número inclui apenas as mortes causadas diretamente pelo vírus SARS-CoV-2, não as mortes causadas pela pertubação dos sistemas de saúde e comunidades por causa da pandemia.

"Por mais terrível que a pandemia da COVID-19 pareça, esta análise mostra que o dano real é significativamente pior", disse o Dr. Chris Murray, diretor do IHME. "Entender o verdadeiro número de mortes por COVID-19 não apenas nos ajuda a compreender a magnitude desta crise global, mas também fornece informações valiosas aos responsáveis pela elaboração de planos de resposta e recuperação."

Os 20 países com o maior número de mortes por COVID-19, de março de 2020­ a maio de 2021

País Total de mortes por COVID-19 Mortes por COVID-19 notificadas Estados Unidos da América 905.289 574.043 Índia 654.395 221.181 México 617.127 217.694 Brasil 595.903 408.680 Rússia 593.610 109.334 Reino Unido 209.661 150.519 Itália 175.832 121.257 Irã 174.177 72.906 Egito 170.041 13.529 África do Sul 160.452 54.390 Polônia 149.855 68.237 Peru 147.765 62.739 Ucrânia 138.507 46.737 França 132.680 105.506 Espanha 123.786 85.365 Alemanha 120.729 83.256 Indonésia 115.743 45.938 Japão 108.320 10.390 Romênia 87.649 28.382 Cazaquistão 81.696 5.620

Muitas mortes por COVID-19 não são relatadas porque os países notificam apenas mortes que ocorrem em hospitais ou em pacientes com infecção confirmada. Em muitos lugares, os deficientes sistemas de notificações de saúde e baixo acesso aos cuidados com a saúde aumentam este desafio.

A análise do IHME constatou que o maior número de mortes não notificadas ocorreu em países que tiveram as maiores epidemias até o momento. No entanto, alguns países com epidemias relativamente menores observaram um grande aumento na taxa de mortalidade quando contabilizaram mortes não relatadas. Esta análise mostra que eles podem estar correndo um risco maior de uma epidemia mais ampla do que se pensava anteriormente.

"Muitos países dedicaram esforços excepcionais para medir o tamanho do impacto da pandemia, mas nossa análise mostra como é difícil rastrear com precisão uma nova doença infecciosa, que se espalha rapidamente", disse Murray. "Esperamos que o relatório de hoje incentive os governos a identificar e endereçar lacunas em seus relatórios de mortalidade da COVID-19, para que eles possam direcionar com mais precisão os recursos da pandemia." A partir de agora, a modelagem de COVID-19 do IHME, que prevê o curso potencial da pandemia nos próximos meses, será baseada nessas estimativas de mortes totais da COVID-19. A modelagem do IHME é atualizada semanalmente e pode ser acessada no site covid19.healthdata.org.

Metodologia

Essas estimativas são baseadas na metodologia de longa data do IHME para medir o peso de doenças em escala global. Desde 1990, o estudo Global Burden of Disease tem medido o custo humano total das doenças.

O IHME estimou o número total de mortes por COVID-19 por meio da comparação das mortes previstas por todas as causas, com base nas tendências pré-pandemia, com o número real de mortes por todas as causas durante a pandemia. Esse número de "excesso de mortalidade" foi então ajustado para retirar mortes indiretamente atribuíveis à pandemia (por exemplo, devido a pessoas com sintomas não COVID que evitam centros de saúde), bem como mortes evitadas pela pandemia (por exemplo, queda no número de mortes de trânsito devido à mobilidade mais baixa). As estimativas ajustadas resultantes incluem apenas mortes causadas diretamente pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. Um relatório detalhado da metodologia está disponível no site do IHME.

Sobre o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde

O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME) é uma organização independente de pesquisa em saúde global da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington que oferece medição rigorosa e comparável dos problemas de saúde mais importantes do mundo e avalia as estratégias usadas para endereçá-los. O IHME está comprometido com a transparência e disponibiliza amplamente essas informações para que os responsáveis por elaboração de políticas tenham as evidências de que precisam para tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos para melhorar a saúde da população.

