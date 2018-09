A Croma-Pharma GmbH traça a rota para a entrada no mercado americano

VIENA, 5 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- No dia 05 de setembro a Croma anunciou que a empresa pretende avançar com o seu objetivo de preparar um lançamento com êxito dos seus produtos de preenchimento com ácido hialurónico e de fios PDO no mercado norte americano.

A empresa conjunta será constituída com a parceira coreana da Croma, a Hugel, Inc. A Croma irá transferir os seus direitos de distribuição de Botulax (produto de toxina botulínica da Hugel) para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, bem como 100 % das suas ações das subsidiárias do Canadá e da Austrália em troca de 30 % da empresa conjunta. A Hugel fará um investimento de 90 000 000 de dólares em dinheiro e futuros compromissos e uma subscrição de capital próprio de 70 % da empresa conjunta. Na sequência desta transação, a empresa conjunta irá garantir a licença perpétua do produto de preenchimento com ácido hialurónico e de fios PDO da Croma e o produto de toxina botulínica da Hugel nos territórios mencionados anteriormente.

Esta empresa conjunta será responsável pelo desenvolvimento e comercialização do produto de preenchimento de ácido hialurónico e de fios PDO da Croma e do produto Botulax da Hugel nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, tal como por conduzir todas as operações clínicas, regulamentares e de marketing que garantam uma entrada de êxito dos produtos indicados acima nesses territórios. Além disso, a empresa conjunta irá colaborar com a Croma em atividades de marketing na Europa para um lançamento de êxito.

Andreas Prinz, Managing Director da Croma, esclareceu: «Ao criar esta parceria com a Hugel nestes grandes mercados de estética, ultrapassamos mais um obstáculo no nosso processo de expansão e, simultaneamente, intensificamos a nossa relação com a Hugel. As duas empresas irão certamente beneficiar com as experiências conjuntas na América do Norte e na Austrália. A Croma e a Hugel irão aproximar-se, numa base de respeito mútuo e confiança».

O CEO da Hugel, Jihoon Sohn, declarou: «O mercado dos Estados Unidos é enorme e representa atualmente a maioria do mercado da toxina botulínica global.» Acrescenta ainda: «Demos o primeiro passo no âmbito das nossas iniciativas globais e, assim, pretendemos fortalecer a nossa presença global com o nosso parceiro de longa data, a Croma».

Sobre a Croma-Pharma GmbH



Fundada em 1976, a Croma-Pharma GmbH (Croma) é uma empresa familiar austríaca especializada na produção industrial de seringas de ácido hialurónico na área da medicina estética, oftalmologia e ortopedia. Atualmente, a Croma dirige 12 empresas de vendas internacionais e distribui os seus produtos em mais de 70 países. No âmbito da sua rede de vendas global, a Croma concentra-se nos seus produtos de marca própria para a medicina estética minimamente invasiva. Além de uma vasta gama de preenchimentos com ácido hialurónico da sua própria unidade de produção, a Croma comercializa, nos seus mercados estratégicos, fios PDO para lifting, um sistema de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e uma tecnologia personalizada de skincare.

Sobre a Hugel, Inc.



A Hugel é uma empresa biofarmacêutica dedicada ao desenvolvimento e fabrico de produtos de toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurónico para uso não só na área da medicina estética, mas também na de medicina terapêutica. Botulax, o produto de toxina botulínica da Hugel, é comercializado atualmente em 26 países por todo o mundo e espera-se que brevemente entre nos maiores mercados mundiais como os Estados Unidos, Europa e China. The Chaeum (Dermalax), o produto de preenchimento com ácido hialurónico da Hugel, é exportado atualmente para 14 países e espera aprovação para mais 6 países, incluindo a China, o Brasil e o Chile.

