A Crowley lança serviço multimodal entre México e o centro-oeste dos Estados Unidos e Canadá através de conexões interiores pela CN

JACKSONVILLE, Flórida, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ — A Crowley lançará um serviço integrado de transporte oceânico e ferroviário, de ponta a ponta, entre o México e a região centro-oeste dos Estados Unidos e até o Canadá. Apresentando a nova rota oceânica México-EUA da Crowley no Golfo, o serviço utilizará a rede ferroviária interna altamente eficiente da Canadian National Railway Company e de suas subsidiárias ferroviárias nos EUA (CN). A rede combinada das empresas oferece amplo alcance em todo o centro-oeste e no Canadá para aumentar as soluções para clientes globais nos mercados norte-americanos.

A Crowley é uma fornecedora global de cadeia de suprimentos que fornece soluções completas de cadeia de suprimentos nos EUA, na Bacia do Caribe e em breve do México via transporte marítimo para conectar o Meio-Oeste e o Canadá à ferrovia Canadian National (CN).

"Com essa colaboração com a Canadian National, a Crowley expandiu ainda mais o alcance de mercado para nossos clientes e comunidades que atendemos com o transporte rápido e confiável de mercadorias em toda a América do Norte", disse Brett Bennett, Vice-Presidente Sênior e Diretor-Geral, da Crowley Logistics. "Aproveitando as incomparáveis capacidades de cadeia de fornecimento de cada lado e o comprometimento a longo prazo com os clientes, estamos criando ainda mais eficiências para impulsionar o poder da cadeia de fornecimento global inovadora e exigente de hoje."

Além de uma nova rota de transporte marítimo de Tuxpan, México, para Mobile, Alabama, que evita o congestionamento do transporte terrestre na fronteira entre EUA e México, a ligação com o serviço ferroviário de primeira classe da CN de Mobile para o centro-oeste e Canadá oferecerá aos clientes os tempos de trânsito mais rápidos e eficiência ambiental versus as emissões de caminhões com cinco a seis vezes menos combustível usado por tonelada transportada. Navios que fazem uma viagem de ida e volta entre Tuxpan e Mobile semanalmente em setembro carregarão até 1.000 contêineres TEU (unidade equivalente a 20 pés) e mais de 200 contêineres refrigerados.

Após transitar no navio da Crowley do México para o Porto de Mobile, os contêineres serão carregados em trens diários da CN que viajam pelo centro-oeste até o Canadá, oferecendo um dos serviços ferroviários mais rápidos que conectam Mobile a Chicago, Detroit, Minneapolis, Memphis e cidades canadenses como Toronto e Montreal, entre outras.

"Temos o prazer de nos unir à Crowley com nossa extensa rede ferroviária interna para este serviço inovador. "Compartilhamos valores semelhantes em fornecer soluções para necessidades complexas de cadeia de suprimentos e estamos animados em apoiar sua primeira empreitada via Porto de Mobile nos Estados Unidos e Canadá", disse Doug MacDonald, Diretor de Marketing da CN. "Podemos atender melhor nossos clientes no México, nos EUA e no Canadá, ajudando a Crowley a oferecer uma experiência de cliente confiável e contínua. O novo serviço permitirá corredores mais eficientes da cadeia de suprimentos e maior acesso ao mercado em toda a América do Norte".

A Crowley é uma empresa privada de soluções marítimas, de energia e logística, de propriedade e operação nos EUA, que atende aos setores comercial e governamental com receita anual de US$ 3,4 bilhões, mais de 170 embarcações, principalmente na frota do Jones Act e aproximadamente 7.000 funcionários em todo o mundo — empregando mais marinheiros dos EUA do que qualquer outra empresa. A Crowley Enterprise investiu mais de US$ 3,2 bilhões em transporte marítimo, que é a espinha dorsal do comércio global e da economia global. Como proprietária-operadora global e prestadora de serviços com mais de 130 anos de inovação e compromisso com a sustentabilidade, a empresa atende clientes em 36 nações e territórios insulares por meio de cinco unidades de negócios: Crowley Logistics, Crowley Shipping, Crowley Solutions, Crowley Wind Services e Crowley Fuels. Informações adicionais sobre a Crowley, suas unidades de negócio e subsidiárias podem ser encontradas em www.crowley.com

