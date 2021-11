A Cúpula Mundial de Jovens Cientistas de 2021 começa em Wenzhou, construindo pontes de inovação, cooperação para funcionários de ciência e tecnologia

WENZHOU, China, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A cerimônia de abertura de dois dias da Cúpula Mundial de Jovens Cientistas (WYSS) de 2021 terminou em Wenzhou, Província de Zhejiang, no leste da China, em 14 de novembro. Com o tema "reunindo os talentos do mundo, criando um futuro melhor", a cúpula realizou uma discussão aprofundada sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de 2030 e as principais estratégias nacionais da China.